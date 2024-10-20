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Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi: 'Yüzde 80'ine elektrik verilemiyor'
Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi: 'Yüzde 80'ine elektrik verilemiyor'
Sputnik Türkiye
Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle ülke genelinde bir elektrik kesintisi yaşandı. Hala ülkenin yüzde 80'ninde elektrikler... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T09:39+0300
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Küba’daki ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar tam anlamıyla giderilemediği için milyonlarca insanın hala elektrik kesintisi yaşıyor.Yerel medyada çıkan haberlere göre, Matanzas’taki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde 18 Ekim’de meydana gelen arıza geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Hükümet yetkilileri, özellikle başkent Havana’da elektrik hizmetinin kısmen sağlandığını açıklasa da, ülke genelinde kesintilerin büyük ölçüde devam ettiği belirtiliyor. Ülkenin yüzde 80’ine hala elektrik verilemiyor ve bazı bölgelerde 30 saati aşkın süredir kesinti sürüyor.Kesinti nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı belirtiliyor.Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nın karanlıkta kaldığını gösteriyor.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in başkanlığında toplanan enerji sektörü yetkilileri, elektrik kesintilerinin çözümü için yoğun bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.ABD'nin ambargoları nedeniyle enerji ihtiyacı oluşuyor Küba’da enerji santrallerindeki teknik arızalar sık sık geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açıyor. Yerel basına göre, bu arızalar, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımından kaynaklanıyor.Enerji ve Maden Bakanlığı verilerine göre, ülkenin yıllık 8 milyon ton yakıt ihtiyacının sadece 3 milyon tonu yerel üretimden karşılanabiliyor. Küba, uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacını büyük oranda Venezüella, Rusya ve Meksika’dan karşılıyor.Elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla Küba, son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı. Devlet Başkanı Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintileri giderilene kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.
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küba, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, sovyetler birliği, abd
küba, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, sovyetler birliği, abd

Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi: 'Yüzde 80'ine elektrik verilemiyor'

09:39 20.10.2024 (güncellendi: 10:24 20.10.2024)
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Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle ülke genelinde bir elektrik kesintisi yaşandı. Hala ülkenin yüzde 80'ninde elektrikler kesik.
Küba’daki ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar tam anlamıyla giderilemediği için milyonlarca insanın hala elektrik kesintisi yaşıyor.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Matanzas’taki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde 18 Ekim’de meydana gelen arıza geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Hükümet yetkilileri, özellikle başkent Havana’da elektrik hizmetinin kısmen sağlandığını açıklasa da, ülke genelinde kesintilerin büyük ölçüde devam ettiği belirtiliyor. Ülkenin yüzde 80’ine hala elektrik verilemiyor ve bazı bölgelerde 30 saati aşkın süredir kesinti sürüyor.
Kesinti nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı belirtiliyor.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nın karanlıkta kaldığını gösteriyor.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in başkanlığında toplanan enerji sektörü yetkilileri, elektrik kesintilerinin çözümü için yoğun bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ABD'nin ambargoları nedeniyle enerji ihtiyacı oluşuyor

Küba’da enerji santrallerindeki teknik arızalar sık sık geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açıyor. Yerel basına göre, bu arızalar, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımından kaynaklanıyor.
Enerji ve Maden Bakanlığı verilerine göre, ülkenin yıllık 8 milyon ton yakıt ihtiyacının sadece 3 milyon tonu yerel üretimden karşılanabiliyor. Küba, uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacını büyük oranda Venezüella, Rusya ve Meksika’dan karşılıyor.
Elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla Küba, son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı. Devlet Başkanı Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintileri giderilene kadar çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı
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