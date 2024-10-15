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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, dün Havana'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katılarak sloganlara eşlik etti. Yürüyüşe ayrıca Küba... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:29+0300
2024-10-15T13:29+0300
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Küba Devlet Başkanlığı yürüyüşün görselleriyle birlikte şu mesajı paylaştı:Havana'daki yürüyüş Anti-Emperyalist Tribün adlı ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Plaza de la Dignidad'da bulunan halka açık bir etkinlik mekanında sona ererken "İsrail'e öldürmeleri için silah veren ABD'nin büyükelçiliği önündeki Anti-emperyalist Tribune'de Kübalılar savaşın artık durmasını talep ediyor" açıklaması yer aldı. Yürüyüşe ayrıca Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da katıldı.
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı

13:29 15.10.2024
© FotoğrafKüba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, dün Havana'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katılarak sloganlara eşlik etti. Yürüyüşe ayrıca Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da katıldı.
Küba Devlet Başkanlığı yürüyüşün görselleriyle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Gazze'de öldürülen 16 binden fazla çocuk için, öldürülen 11 binden fazla kadın için, ayrıca komşularını desteklemek için direnen ve bugün Siyonist füzelerin altında olan Lübnan halkı için, çünkü (olayların hepsi) aynı emperyalist köktendir. Küba bu yüzden yürüyor."

Havana'daki yürüyüş Anti-Emperyalist Tribün adlı ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Plaza de la Dignidad'da bulunan halka açık bir etkinlik mekanında sona ererken "İsrail'e öldürmeleri için silah veren ABD'nin büyükelçiliği önündeki Anti-emperyalist Tribune'de Kübalılar savaşın artık durmasını talep ediyor" açıklaması yer aldı. Yürüyüşe ayrıca Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da katıldı.
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