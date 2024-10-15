https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kuba-devlet-baskani-diaz-canel-filistine-destek-yuruyusune-bizzat-katildi-1089247661.html

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katıldı

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, dün Havana'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşüne bizzat katılarak sloganlara eşlik etti. Yürüyüşe ayrıca Küba... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:29+0300

2024-10-15T13:29+0300

2024-10-15T13:29+0300

dünya

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Küba Devlet Başkanlığı yürüyüşün görselleriyle birlikte şu mesajı paylaştı:Havana'daki yürüyüş Anti-Emperyalist Tribün adlı ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Plaza de la Dignidad'da bulunan halka açık bir etkinlik mekanında sona ererken "İsrail'e öldürmeleri için silah veren ABD'nin büyükelçiliği önündeki Anti-emperyalist Tribune'de Kübalılar savaşın artık durmasını talep ediyor" açıklaması yer aldı. Yürüyüşe ayrıca Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz da katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israilin-bombardimanlarina-maruz-kalan-lubnandan-kareler-1089219699.html

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