https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sirbistan-basbakan-yardimcisi-vulin-rusya-ulkemizin-bagimsizligina-saygi-duyuyor-1087073648.html

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Rusya, ülkemizin bağımsızlığına saygı duyuyor

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin: Rusya, ülkemizin bağımsızlığına saygı duyuyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Rusya'nın Sırbistan'ın bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtti. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

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Vulin, Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Sputnik Sırbistan'a verdiği demeçte Rusya'nın Sırbistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduğunu söyledi.Vulin, “Moskova'da Sırbistan’ın AB'ye katılımı konusunda herhangi olumsuz bir şey söylemediler. ‘Bu sizin tercihiniz, kalkınmanız gerekiyor, bunun doğru bir yol olduğunu düşünüyorsanız sorun yok’ dediler. Ancak, AB’nin BRICS’le işbirliği konusunda benzer bir şey söylediğini duymadım.Rusya, Sırbistan'ın bağımsızlığına saygı duyuyor. Mesela aynı şeyi Almanya için söyleyebilmek beni mutlu ederdi. Aynı şekilde, Sırbistan'ın kendi seçimini yapma ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu söyleyecek bir İngiliz dışişleri bakanıyla bir kez olsun bir araya gelmekten memnuniyet duyardım” ifadelerini kullandı.

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