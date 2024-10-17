https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kilicdaroglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-kaldirildi-1089347001.html
Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı kaldırıldı
Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada hakkında çıkarılan zorla getirme kararı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı mahkeme kararının kaldırıldığını... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T15:59+0300
2024-10-17T15:59+0300
2024-10-17T15:59+0300
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada hakkında çıkarılan zorla getirme kararı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı mahkeme kararının kaldırıldığını açıkladı.