https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/havai-fisek-patlatmak-isteyen-gencler-az-kalsin-faciaya-yol-aciyorlardi-1089459761.html
Havai fişek patlatmak isteyen gençler az kalsın faciaya yol açıyorlardı
Havai fişek patlatmak isteyen gençler az kalsın faciaya yol açıyorlardı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T16:22+0300
2024-10-20T16:22+0300
2024-10-20T16:22+0300
türkiye
havai fişek
kocaeli
genç
panik
tehlike
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Kocaeli'nde havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti. Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi. Olayda yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/sarkici-teoman-ilk-banka-hesabimi-birkac-ay-once-actim-1089458249.html
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havai fişek, kocaeli, genç, panik, tehlike
havai fişek, kocaeli, genç, panik, tehlike
Havai fişek patlatmak isteyen gençler az kalsın faciaya yol açıyorlardı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.
Kocaeli'nde havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti.
Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi.