https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/havai-fisek-patlatmak-isteyen-gencler-az-kalsin-faciaya-yol-aciyorlardi-1089459761.html

Havai fişek patlatmak isteyen gençler az kalsın faciaya yol açıyorlardı

Havai fişek patlatmak isteyen gençler az kalsın faciaya yol açıyorlardı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T16:22+0300

2024-10-20T16:22+0300

2024-10-20T16:22+0300

türkiye

havai fişek

kocaeli

genç

panik

tehlike

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089459473_0:875:1140:1516_1920x0_80_0_0_939e4b6967f955f62e96d1cc1f64b95a.png

Kocaeli'nde havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti. Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi. Olayda yaralanan olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/sarkici-teoman-ilk-banka-hesabimi-birkac-ay-once-actim-1089458249.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

havai fişek, kocaeli, genç, panik, tehlike