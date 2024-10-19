https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/oyuncu-vural-celik-son-yolculuguna-ugurlandi-arkadaslari-ailesini-yalniz-birakmadi-1089435252.html

Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı

Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Çelik'in... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T15:07+0300

2024-10-19T15:07+0300

2024-10-19T15:12+0300

yaşam

vural çelik

avrupa yakası

oyuncu

kalp hastalıkları

cenaze töreni

sarp apak

birol güven

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089434674_52:0:946:503_1920x0_80_0_0_6c4fd0b6da237ebabd3bb54bede7cb0d.jpg

Kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.Çocuk kalpli bir insandıYapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Çok erken kaybettikOyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi: "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.Vural Çelik kimdir?Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı."Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/vural-celik-neden-oldu-hastaligi-neydi-adli-tip-sonucu-ortaya-koydu-1089419668.html

avrupa yakası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vural çelik, avrupa yakası, oyuncu, kalp hastalıkları, cenaze töreni, sarp apak, birol güven