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Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı
Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Çelik'in... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T15:07+0300
2024-10-19T15:12+0300
yaşam
vural çelik
avrupa yakası
oyuncu
kalp hastalıkları
cenaze töreni
sarp apak
birol güven
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Kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.Çocuk kalpli bir insandıYapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Çok erken kaybettikOyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi: "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.Vural Çelik kimdir?Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı."Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.​​​​​​​
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vural çelik, avrupa yakası, oyuncu, kalp hastalıkları, cenaze töreni, sarp apak, birol güven
vural çelik, avrupa yakası, oyuncu, kalp hastalıkları, cenaze töreni, sarp apak, birol güven

Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları ailesini yalnız bırakmadı

15:07 19.10.2024 (güncellendi: 15:12 19.10.2024)
Vural Çelik
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Çelik'in ailesini ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.
© EMRE BABA-AW311694Vural Çelik
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Vural Çelik
© EMRE BABA-AW311694

Çocuk kalpli bir insandı

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun."

Çok erken kaybettik

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi: "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."
Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.
Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Vural Çelik
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Vural Çelik
Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:
"Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın."
Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Vural Çelik kimdir?

Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.
Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı.
"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.​​​​​​​
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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