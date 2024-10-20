https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/galatasarayli-victor-osimhen-tarihe-gecti-onunde-bir-tek-cristiano-ronaldo-var--1089454594.html

Galatasaraylı Victor Osimhen tarihe geçti: Önünde bir tek Cristiano Ronaldo var

Galatasaraylı Victor Osimhen tarihe geçti: Önünde bir tek Cristiano Ronaldo var

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor’a attığı 2,32 metre yüksekliğindeki röveşata golüyle futbol tarihine geçti. Bu unutulmaz gol... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T12:39+0300

2024-10-20T12:39+0300

2024-10-20T12:39+0300

spor

cristiano ronaldo

galatasaray

antalyaspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

victor james osimhen

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Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Süper Lig’de Antalyaspor’a karşı attığı röveşata golüyle dünya futbol tarihine geçti. Gol futbol tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak kaydedildi.Galatasaray’ın Antalyaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Osimhen’in 2,32 metre yükseklikten gerçekleştirdiği röveşata golü büyük ses getirdi. Bu gol, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Juventus’u 3-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo’nun 2,38 metreden attığı röveşata golünden sonra 2,30 metre barajını aşan ikinci gol olarak tarihteki yerini aldı.Yılın en güzel golleri arasında gösterilmesi beklenen Osimhen’in röveşatası, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topa vurmasıyla dikkat çekti.25 yaşındaki Nijeryalı golcünün, bu muhteşem golü atarken ulaştığı 2,32 metre yükseklik, Cristiano Ronaldo’nun 2,38 metreden attığı tarihin en yüksekten kaydedilen röveşata golüne oldukça yaklaştı.

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cristiano ronaldo, galatasaray, antalyaspor, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, victor james osimhen