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Almanya'da köpekler de vergi veriyor
Almanya'da köpekler de vergi veriyor
Sputnik Türkiye
Almanya’da köpek sahiplerinden alınan köpek vergisi (Hundesteuer), köpeğin yerel yönetimler tarafından kaydedilmesinin ardından tahsil ediliyor. Her yıl... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T11:35+0300
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Almanya’da köpek sahibi olmak isteyenlerin karşılaştığı vergi şartı dikkat çekiyor. Alman hükümeti, köpeklerin yerel yönetimlere kayıt ettirilmesinin ardından köpek vergisi uyguluyor. Bu verginin miktarı, eyaletlere, belediyelere ve köpeğin türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve genellikle 50 ila 200 euro arasında bir tutar ödenmesi gerekiyor.Tehlikeli köpek türlerine uygulanan vergiler ise çok daha yüksek. Eyaletlere göre farklılık gösterse de, genel olarak Rottweiler ve Pitbull gibi ırklar tehlikeli olarak sınıflandırılıyor ve bu türlere sahip olanlardan yıllık 600 euroya kadar vergi alınabiliyor.Engellilere rehberlik eden köpekler gibi bazı özel durumlarda, köpek vergisinden muafiyet uygulanıyor. Ayrıca, hayvan barınaklarından sahiplenilen köpekler için bazı belediyeler geçici vergi muafiyeti sağlayabiliyor.200 yıllık geçmişe sahip Vergi oranları şehir büyüklüğüne göre de değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde vergi daha yüksekken, küçük yerleşim yerlerinde daha düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Berlin’de ilk köpek için yıllık vergi yaklaşık 120 euro iken, Hamburg’da bu rakam 90 euro, Münih’te 100 euro, Köln’de ise 156 euro seviyelerinde. Stuttgart’ta ise ikinci köpek için vergi iki katına çıkarak 216 euroya kadar çıkıyor. Ahlen gibi bazı küçük yerleşim yerlerinde ise hiç vergi alınmıyor.Köpek vergisinin tarihine bakıldığında, Berlin’de bu uygulamanın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. Almanya genelinde ise bu verginin köpek sayısını kontrol altında tutmak amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.Cezası 10 bin euroya kadar yükseliyorVergiyi ödemeyenler 10 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Köpek sahibi olanlar, vergiyi genellikle yılda iki taksitte ödüyor. Örneğin, Köln’de yaşayan ve köpek sahibi Canan Candan, yılda 156 euro ödediğini ve bu miktarın ikiye bölünerek her altı ayda bir tahsil edildiğini belirtiyor. Candan ayrıca, köpeklere yapılan harcamaların bir kısmının bu vergilerle geri döndüğünü, şehirlerde kaka torbaları gibi hizmetlerin bu vergilerle finanse edildiğini ifade etti.Sorumluluğun büyük olduğunu vurgulayan Candan, köpeğin düzenli olarak dışarı çıkarılması, sağlık sigortası yaptırılması gibi birçok sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Köpeklerin mikroçip ile kayıt altına alınması da önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor; kaybolan köpekler, çip sayesinde sahiplerine geri getirilebiliyor.Köpek sahiplenme süreciyle ilgili de bilgi veren Candan, şunları söyledi: Köpeğe sigorta da yapılıyorCandan ayrıca, köpeklerin sigortalanabileceğini ve belirli standartlara uyulması gerektiğini de ekliyor: “
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almanya, köpek, vergi, hak, ab, euro
almanya, köpek, vergi, hak, ab, euro

Almanya'da köpekler de vergi veriyor

11:35 20.10.2024
© MAHMUT TOSUN - SİNAN KARAMURAT-AW312052Almanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© MAHMUT TOSUN - SİNAN KARAMURAT-AW312052
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Almanya’da köpek sahiplerinden alınan köpek vergisi (Hundesteuer), köpeğin yerel yönetimler tarafından kaydedilmesinin ardından tahsil ediliyor. Her yıl ödenmesi gereken bu verginin miktarı, eyaletlere ve belediyelere göre değişiklik gösteriyor.
Almanya’da köpek sahibi olmak isteyenlerin karşılaştığı vergi şartı dikkat çekiyor. Alman hükümeti, köpeklerin yerel yönetimlere kayıt ettirilmesinin ardından köpek vergisi uyguluyor. Bu verginin miktarı, eyaletlere, belediyelere ve köpeğin türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve genellikle 50 ila 200 euro arasında bir tutar ödenmesi gerekiyor.
Tehlikeli köpek türlerine uygulanan vergiler ise çok daha yüksek. Eyaletlere göre farklılık gösterse de, genel olarak Rottweiler ve Pitbull gibi ırklar tehlikeli olarak sınıflandırılıyor ve bu türlere sahip olanlardan yıllık 600 euroya kadar vergi alınabiliyor.
Engellilere rehberlik eden köpekler gibi bazı özel durumlarda, köpek vergisinden muafiyet uygulanıyor. Ayrıca, hayvan barınaklarından sahiplenilen köpekler için bazı belediyeler geçici vergi muafiyeti sağlayabiliyor.

200 yıllık geçmişe sahip

Vergi oranları şehir büyüklüğüne göre de değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde vergi daha yüksekken, küçük yerleşim yerlerinde daha düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Berlin’de ilk köpek için yıllık vergi yaklaşık 120 euro iken, Hamburg’da bu rakam 90 euro, Münih’te 100 euro, Köln’de ise 156 euro seviyelerinde. Stuttgart’ta ise ikinci köpek için vergi iki katına çıkarak 216 euroya kadar çıkıyor. Ahlen gibi bazı küçük yerleşim yerlerinde ise hiç vergi alınmıyor.
Köpek vergisinin tarihine bakıldığında, Berlin’de bu uygulamanın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. Almanya genelinde ise bu verginin köpek sayısını kontrol altında tutmak amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.

Cezası 10 bin euroya kadar yükseliyor

Vergiyi ödemeyenler 10 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Köpek sahibi olanlar, vergiyi genellikle yılda iki taksitte ödüyor. Örneğin, Köln’de yaşayan ve köpek sahibi Canan Candan, yılda 156 euro ödediğini ve bu miktarın ikiye bölünerek her altı ayda bir tahsil edildiğini belirtiyor. Candan ayrıca, köpeklere yapılan harcamaların bir kısmının bu vergilerle geri döndüğünü, şehirlerde kaka torbaları gibi hizmetlerin bu vergilerle finanse edildiğini ifade etti.
Sorumluluğun büyük olduğunu vurgulayan Candan, köpeğin düzenli olarak dışarı çıkarılması, sağlık sigortası yaptırılması gibi birçok sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Köpeklerin mikroçip ile kayıt altına alınması da önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor; kaybolan köpekler, çip sayesinde sahiplerine geri getirilebiliyor.
Köpek sahiplenme süreciyle ilgili de bilgi veren Candan, şunları söyledi:
Romanya’dan, Türkiye’den getiriliyorlar. Barınaklardan köpek almak için başvurduğunuzda, onlar araştırıyor; müsait misiniz, köpeğe bakabilir misiniz? Yaş da çok önemli, yaşlı insanlara verilmiyor. Araştırmadan sonra köpek sahibi olabiliyorsunuz. O kadar çok köpek var ki barınaklarda ama güzel bakılıyor, sokaklarda hiç köpek yok. Barınaklardan alabiliyorsunuz. Barınakların maddi olarak da yardım durumları var.”

Köpeğe sigorta da yapılıyor

Candan ayrıca, köpeklerin sigortalanabileceğini ve belirli standartlara uyulması gerektiğini de ekliyor: “
Köpeğin aşılarının olması gerekiyor, belirli standartları var tabi bu sorumluluk sahibine bağlı. Hiçbir şey de yaptırmayabilirsin ama tabi köpek aldığınız zaman sağlık sigortaları bile var. İstiyorsanız yaptırabiliyorsunuz, istemiyorsanız veteriner doktorlarda özel ödüyorsunuz. Mecburi aşıları var. Dışarı çıktıkları için herhangi bir enfeksiyon sorunu olduğunda onlar sigorta üzerinden alınabiliyor. Ben genel anlamda şunları yaptırdım, en önemli aşıları yaptırdım. Ve çip yaptırıyorsunuz, deri altına bir çip yerleştiriliyor. Köpek kaybolduğunda, elimden kaçtığında, bulunduğu zaman zabıta ve polisin elinde bir cihaz var, o numaradan senin önceden bildirdiğin verilerin toplandığı bir yer var. Oraya senin adresin, bilgilerin her şeyin veriliyor, bu yavru bulunduğunda verilerin toplandığı yerden sizi bulabiliyorlar.”
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