https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/almanyada-kopekler-de-vergi-veriyor-1089453542.html

Almanya'da köpekler de vergi veriyor

Almanya'da köpekler de vergi veriyor

Sputnik Türkiye

Almanya’da köpek sahiplerinden alınan köpek vergisi (Hundesteuer), köpeğin yerel yönetimler tarafından kaydedilmesinin ardından tahsil ediliyor. Her yıl... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T11:35+0300

2024-10-20T11:35+0300

2024-10-20T11:35+0300

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Almanya’da köpek sahibi olmak isteyenlerin karşılaştığı vergi şartı dikkat çekiyor. Alman hükümeti, köpeklerin yerel yönetimlere kayıt ettirilmesinin ardından köpek vergisi uyguluyor. Bu verginin miktarı, eyaletlere, belediyelere ve köpeğin türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve genellikle 50 ila 200 euro arasında bir tutar ödenmesi gerekiyor.Tehlikeli köpek türlerine uygulanan vergiler ise çok daha yüksek. Eyaletlere göre farklılık gösterse de, genel olarak Rottweiler ve Pitbull gibi ırklar tehlikeli olarak sınıflandırılıyor ve bu türlere sahip olanlardan yıllık 600 euroya kadar vergi alınabiliyor.Engellilere rehberlik eden köpekler gibi bazı özel durumlarda, köpek vergisinden muafiyet uygulanıyor. Ayrıca, hayvan barınaklarından sahiplenilen köpekler için bazı belediyeler geçici vergi muafiyeti sağlayabiliyor.200 yıllık geçmişe sahip Vergi oranları şehir büyüklüğüne göre de değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde vergi daha yüksekken, küçük yerleşim yerlerinde daha düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Berlin’de ilk köpek için yıllık vergi yaklaşık 120 euro iken, Hamburg’da bu rakam 90 euro, Münih’te 100 euro, Köln’de ise 156 euro seviyelerinde. Stuttgart’ta ise ikinci köpek için vergi iki katına çıkarak 216 euroya kadar çıkıyor. Ahlen gibi bazı küçük yerleşim yerlerinde ise hiç vergi alınmıyor.Köpek vergisinin tarihine bakıldığında, Berlin’de bu uygulamanın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. Almanya genelinde ise bu verginin köpek sayısını kontrol altında tutmak amacıyla uygulandığı ifade ediliyor.Cezası 10 bin euroya kadar yükseliyorVergiyi ödemeyenler 10 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Köpek sahibi olanlar, vergiyi genellikle yılda iki taksitte ödüyor. Örneğin, Köln’de yaşayan ve köpek sahibi Canan Candan, yılda 156 euro ödediğini ve bu miktarın ikiye bölünerek her altı ayda bir tahsil edildiğini belirtiyor. Candan ayrıca, köpeklere yapılan harcamaların bir kısmının bu vergilerle geri döndüğünü, şehirlerde kaka torbaları gibi hizmetlerin bu vergilerle finanse edildiğini ifade etti.Sorumluluğun büyük olduğunu vurgulayan Candan, köpeğin düzenli olarak dışarı çıkarılması, sağlık sigortası yaptırılması gibi birçok sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Köpeklerin mikroçip ile kayıt altına alınması da önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor; kaybolan köpekler, çip sayesinde sahiplerine geri getirilebiliyor.Köpek sahiplenme süreciyle ilgili de bilgi veren Candan, şunları söyledi: Köpeğe sigorta da yapılıyorCandan ayrıca, köpeklerin sigortalanabileceğini ve belirli standartlara uyulması gerektiğini de ekliyor: “

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/bayburta-kis-geldi-koy-tamamen-sessizlige-burundu-kartpostallik-goruntuler-olustu-1089453040.html

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almanya, köpek, vergi, hak, ab, euro