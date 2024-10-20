https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/fenerbahcenin-samsunspor-karsisindaki-ilk-11i-belli-oldu-1089461949.html

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Samsunspor’un, sarı-lacivertlileri konuk edeceği karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T18:26+0300

2024-10-20T18:26+0300

2024-10-20T18:26+0300

spor

spor

fenerbahçe

samsunspor

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan ürün ve Serkan Olguncan üstlenecek.Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.İlk 11'ler belli olduSamsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, MariusFenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko

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