https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/fenerbahcenin-samsunspor-karsisindaki-ilk-11i-belli-oldu-1089461949.html
Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Samsunspor’un, sarı-lacivertlileri konuk edeceği karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T18:26+0300
2024-10-20T18:26+0300
2024-10-20T18:26+0300
spor
spor
fenerbahçe
samsunspor
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan ürün ve Serkan Olguncan üstlenecek.Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.İlk 11'ler belli olduSamsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, MariusFenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko
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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Samsunspor’un, sarı-lacivertlileri konuk edeceği karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan ürün ve Serkan Olguncan üstlenecek.
Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko