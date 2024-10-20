https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elazig-sivricede-deprem-1089464818.html
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem | AFAD 3.5, Kandilli 3.7 olarak duyurdu
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem | AFAD 3.5, Kandilli 3.7 olarak duyurdu
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 2 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T21:51+0300
2024-10-20T21:51+0300
2024-10-20T21:58+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 21.37'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin 2 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 7 kilometre olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/prof-dr-naci-gorurden-kahramanmaras-depremi-aciklamasi-daha-cok-ters-ve-bindirme-faylari-ile-1089449234.html
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem | AFAD 3.5, Kandilli 3.7 olarak duyurdu
21:51 20.10.2024 (güncellendi: 21:58 20.10.2024)
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 2 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 21.37'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin 2 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 7 kilometre olarak belirledi.