https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elazig-sivricede-deprem-1089464818.html

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem | AFAD 3.5, Kandilli 3.7 olarak duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem | AFAD 3.5, Kandilli 3.7 olarak duyurdu

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 2 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T21:51+0300

2024-10-20T21:51+0300

2024-10-20T21:58+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 21.37'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin 2 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 7 kilometre olarak belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/prof-dr-naci-gorurden-kahramanmaras-depremi-aciklamasi-daha-cok-ters-ve-bindirme-faylari-ile-1089449234.html

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