https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/cezaevinden-firar-eden-supheli-dolabin-arkasinda-yakalandi-13-kisi-gozaltina-alindi-1089463915.html
Cezaevinden firar eden şüpheli dolabın arkasında yakalandı: 13 kişi gözaltına alındı
Cezaevinden firar eden şüpheli dolabın arkasında yakalandı: 13 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara’da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri yapılan ev aramasında giysi dolabının arkasında saklanırken... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T21:04+0300
2024-10-20T21:04+0300
2024-10-20T21:14+0300
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şüpheli
firari
cezaevi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında farklı tarihlerde hırsızlık yapan suçluları yakalamak üzere başlattığı çalışma kapsamında bir dijital albüm oluşturuldu. Özel kurulan bir ekiple yapılan analizler sonucunda 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerden E.Ö.’nün yakalanmasına yönelik gidilen adreste bulunan kişiler şüphelinin adreste olmadığını iddia etti. Ancak evde yapılan arama sonucu şüpheli E.Ö. dolabın arkasında saklanmış halde bulundu.E.Ö’nün cezaevinden firar ettiği, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html
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şüpheli, firari, cezaevi
Cezaevinden firar eden şüpheli dolabın arkasında yakalandı: 13 kişi gözaltına alındı
21:04 20.10.2024 (güncellendi: 21:14 20.10.2024)
Ankara’da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri yapılan ev aramasında giysi dolabının arkasında saklanırken bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında farklı tarihlerde hırsızlık yapan suçluları yakalamak üzere başlattığı çalışma kapsamında bir dijital albüm oluşturuldu. Özel kurulan bir ekiple yapılan analizler sonucunda 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.Ö.’nün yakalanmasına yönelik gidilen adreste bulunan kişiler şüphelinin adreste olmadığını iddia etti. Ancak evde yapılan arama sonucu şüpheli E.Ö. dolabın arkasında saklanmış halde bulundu.
E.Ö’nün cezaevinden firar ettiği, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.