https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/belgradda-olumsuz-alay-yuruyusu-yapildi-1089461979.html
Belgrad’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı
Belgrad’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı
Sputnik Türkiye
Belgrad’ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde Sırbistan’ın başkentinde düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne 10 binin üzerinde kişi katıldı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T18:17+0300
2024-10-20T18:17+0300
2024-10-20T18:17+0300
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‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
ikinci dünya savaşı
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Ölümsüz Alay Sırbistan Vakfı'nın organizatörü ve temsilcisi Natalya Kotsev, Belgrad’ın İkinci Dünya Savaşı’nda kurtarılmasının 80. yıldönümünde Sırbistan’ın başkentinde düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne 10 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.Kotsev Rus gazetecilere demecinde, “Konvoyumuz Belgrad Kurtarıcıları Anıtı’ndan merkezi caddelerden Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüdü. Aralarında yetkililerin, kamu kuruluş temsilcilerinin, Sırbistan ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu on binden fazla kişi katıldı” açıklamasında bulundu.Eyleme katılanlar Rus ve Sırp bayrakları, Ölümsüz Alay hareketinin bayraklarını ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.Belgrad’ın kurtuluşunun 80. Yıldönümü etkinliğine katılan Rus heyetinde Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Rusya Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko ve Duma’nın BDT İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/sirbistanda-belgradin-kurtulusunun-80-yildonumunde-sovyet-askerleri-anildi-1089456328.html
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sırbistan, belgrad, ölümsüz alay, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ikinci dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı
sırbistan, belgrad, ölümsüz alay, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ikinci dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı
Belgrad’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapıldı
Belgrad’ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde Sırbistan’ın başkentinde düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne 10 binin üzerinde kişi katıldı.
Ölümsüz Alay Sırbistan Vakfı'nın organizatörü ve temsilcisi Natalya Kotsev, Belgrad’ın İkinci Dünya Savaşı’nda kurtarılmasının 80. yıldönümünde Sırbistan’ın başkentinde düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne 10 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.
Kotsev Rus gazetecilere demecinde, “Konvoyumuz Belgrad Kurtarıcıları Anıtı’ndan merkezi caddelerden Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüdü. Aralarında yetkililerin, kamu kuruluş temsilcilerinin, Sırbistan ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğu on binden fazla kişi katıldı” açıklamasında bulundu.
Eyleme katılanlar Rus ve Sırp bayrakları, Ölümsüz Alay hareketinin bayraklarını ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.
Belgrad’ın kurtuluşunun 80. Yıldönümü etkinliğine katılan Rus heyetinde Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Rusya Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko ve Duma’nın BDT İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin yer aldı.