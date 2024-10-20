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AK Partili Zeybekci: 2025 yılının bugünlerinde enflasyon yüzde 20’nin çok altında olacak
AK Partili Zeybekci: 2025 yılının bugünlerinde enflasyon yüzde 20’nin çok altında olacak
Sputnik Türkiye
Enflasyonla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci enflasyonun 2025 yılının ekim ayında yüzde 20’nin çok... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T19:47+0300
2024-10-20T19:48+0300
politika
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AK Parti Burdur 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci’nin gündeminde ekonomi vardı.Zeybekci, ekonominin düzelmesi için hükümetin elinden geleni yaptığını ifade etti.Bu yıl sonu enflasyonun yüzde 40’a yaklaştığını ifade eden Zeybekci, “Hedef 38-39’du ama muhtemelen 41 civarı olacağını bekliyoruz” dedi.Nihat Zeybekci bu rakamın 2025 yılının aynı döneminde yüzde 20’nin altında olacağını şu ifadelerle açıkladı:Enflasyonla mücadelenin parasal tedbirlerle değil, üretim ve istihdamla olacağını iafede eden Zeybekci “Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değildir. Yani faizleri arttırarak paranın talepten bankaya gitmesi atılacak ilk adımdır, doğrudur ve destekliyoruz ama asıl olması gereken ürünü arttırmaktır, üretimi arttırmaktır, istihdamı arttırmaktır. Raftaki veya tezgahtaki veya dükkandaki, pazardaki malı arttırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edersin, başka türlü mücadele olmaz" şeklinde konuştu.Nihat Zeybeci açıklamasında 'Türkiye’nin resmi kayıtlı rakamlara göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, Dünya Bankası’nın yayınladığı listede ise satın alma gücü açısından dünyanın 11. büyük ekonomisi' olduğunu dile getirdi.'Türkiye şu anda sekizinci sırada' Merkez Bankası'nın net rezervleri bakımından sayısal veriler sunan Zeybekci 1 yıl içinde iyileşme başladığını söyledi. Türkiye’nin şu anda dünyada külçe altın rezervinde sekizinci olduğunu belirten AK Partili Zeybekci şu ifadelere de yer verdi:
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AK Partili Zeybekci: 2025 yılının bugünlerinde enflasyon yüzde 20’nin çok altında olacak

19:47 20.10.2024 (güncellendi: 19:48 20.10.2024)
© İHA / SERCAN KURBAN-AW312343AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-AW312343
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Enflasyonla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci enflasyonun 2025 yılının ekim ayında yüzde 20’nin çok altında; 2026’nın yazında ise yüzde 10 ve altında olacağını söyledi.
AK Parti Burdur 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci’nin gündeminde ekonomi vardı.
Zeybekci, ekonominin düzelmesi için hükümetin elinden geleni yaptığını ifade etti.
Bu yıl sonu enflasyonun yüzde 40’a yaklaştığını ifade eden Zeybekci, “Hedef 38-39’du ama muhtemelen 41 civarı olacağını bekliyoruz” dedi.
Nihat Zeybekci bu rakamın 2025 yılının aynı döneminde yüzde 20’nin altında olacağını şu ifadelerle açıkladı:

2025 yılının bugünlerinde ise Türkiye'de enflasyon yüzde 20’nin çok altında olacak. 2026’nın yazına geldiğimiz zaman ise Türkiye'de enflasyon yüzde 10 ve altındaki noktalarda olacak.

Enflasyonla mücadelenin parasal tedbirlerle değil, üretim ve istihdamla olacağını iafede eden Zeybekci “Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değildir. Yani faizleri arttırarak paranın talepten bankaya gitmesi atılacak ilk adımdır, doğrudur ve destekliyoruz ama asıl olması gereken ürünü arttırmaktır, üretimi arttırmaktır, istihdamı arttırmaktır. Raftaki veya tezgahtaki veya dükkandaki, pazardaki malı arttırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edersin, başka türlü mücadele olmaz" şeklinde konuştu.
Nihat Zeybeci açıklamasında 'Türkiye’nin resmi kayıtlı rakamlara göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, Dünya Bankası’nın yayınladığı listede ise satın alma gücü açısından dünyanın 11. büyük ekonomisi' olduğunu dile getirdi.

'Türkiye şu anda sekizinci sırada'

Merkez Bankası'nın net rezervleri bakımından sayısal veriler sunan Zeybekci 1 yıl içinde iyileşme başladığını söyledi. Türkiye’nin şu anda dünyada külçe altın rezervinde sekizinci olduğunu belirten AK Partili Zeybekci şu ifadelere de yer verdi:
"Bir yıl önce Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 70 milyar dolar iken bugün Merkez Bankası'nın net rezervi artı 42 milyar dolar. Yani yaklaşık olarak 110 milyar küsur dolar ve bir yıl içinde iyileşmeye başlamış. Cuma günü rakamı görmedim ama Merkez Bankası'nın büyük rezervi Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. 160 milyar dolar. Türkiye şu anda dünyada külçe altın rezervinde Dünyanın 8. sırada. Dünyanın en zengin ülkelerini biliyorsunuz, Amerika, Japonya Çin, Almanya, bunların arasında sekizinci sırada."
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