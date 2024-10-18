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Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bir annenin şikayeti ile 2023 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bati-basini-nato-ulkeleri-abd-secimlerinin-ardindan-kieve-yardimi-artirmaya-hazirlaniyor-1089410831.html
Batı basını: NATO ülkeleri ABD seçimlerinin ardından Kiev'e yardımı artırmaya hazırlanıyor
Batı basını: NATO ülkeleri ABD seçimlerinin ardından Kiev'e yardımı artırmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
CNN, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin yalnızca ABD'nin değil, tüm NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yardım etmesini istediğini aktardı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T21:38+0300
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ukrayna krizi
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nato
abd
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kiev
yardım
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CNN televizyonunun NATO yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre NATO ülkeleri, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemede daha az rol oynamaya başlayacağı ve ittifakın geri kalanına giderek daha fazla yük aktaracağı gerçeğine hazırlanıyor.Haberde yetkilinin “ABD'nin sürdürülemez bir yükü omuzlamaya devam etmesini bekleyemeyiz, bu nedenle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, güvenlik yardımı sağlamada tek bir müttefikin değil, NATO'nun öncülük etmesini istiyor” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Avrupa'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde olası zaferini de hesaba katarak Kiev'e yardım etme çabalarını artırması gerektiğini belirten NATO yetkilisinin “Çok endişeliyim. İyimserlik, şu anda Ukrayna'daki durumu tanımlamak için kullanabileceğim bir ifade değil” dediği vurgulandı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/zaharovadan-nato-genel-sekreteri-ruttenin-hamas-lideri-sinvarin-oldurulmesine-iliskin-aciklamasina-1089362720.html
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cnn, mark rutte, nato, abd, avrupa, ukrayna, kiev, yardım, donald trump, sergey lavrov, ingiltere, almanya, italya
cnn, mark rutte, nato, abd, avrupa, ukrayna, kiev, yardım, donald trump, sergey lavrov, ingiltere, almanya, italya

Batı basını: NATO ülkeleri ABD seçimlerinin ardından Kiev'e yardımı artırmaya hazırlanıyor

21:38 18.10.2024
© AP Photo / Armando BabaniNATO Demir Kurt-2024 tatbikatı
NATO Demir Kurt-2024 tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Armando Babani
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CNN, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin yalnızca ABD'nin değil, tüm NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yardım etmesini istediğini aktardı.
CNN televizyonunun NATO yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre NATO ülkeleri, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemede daha az rol oynamaya başlayacağı ve ittifakın geri kalanına giderek daha fazla yük aktaracağı gerçeğine hazırlanıyor.
Haberde yetkilinin “ABD'nin sürdürülemez bir yükü omuzlamaya devam etmesini bekleyemeyiz, bu nedenle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, güvenlik yardımı sağlamada tek bir müttefikin değil, NATO'nun öncülük etmesini istiyor” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Avrupa'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde olası zaferini de hesaba katarak Kiev'e yardım etme çabalarını artırması gerektiğini belirten NATO yetkilisinin “Çok endişeliyim. İyimserlik, şu anda Ukrayna'daki durumu tanımlamak için kullanabileceğim bir ifade değil” dediği vurgulandı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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