https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/zaharova-borrellin-ukraynali-esirlerin-olduruldugu-iddiasi-dezenformasyon-1089445387.html

Zaharova: Borrell'in ‘Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü’ iddiası dezenformasyon

Zaharova: Borrell'in ‘Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü’ iddiası dezenformasyon

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB diplomasi şefi Borrell'in Ukraynalı esirlerin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarını dezenformasyon olarak... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T19:18+0300

2024-10-19T19:18+0300

2024-10-19T19:17+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

josep borrell

avrupa birliği

dezenformasyon

esir

ukrayna

kiev

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘esir düşen Ukraynalı askerlerin Rus askeri personeli tarafından öldürüldüğü’ iddiasıyla ilgili açıklamalarının dezenformasyon olduğunu ve amacının Rusya'yı karalamak olduğunu söyledi.Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanındaki başarısızlığı karşısında Avrupa Birliği ve görevinden ayrılacak olan Avrupa diplomasisinin başı Josep Borrell, Rusya karşıtı yeni açıklamalarında Ukrayna yanlısı propagandayı körükleyerek Rusya'yı karalamak için giderek daha fazla dezenformasyon üretiyor" dedi. Borrell'in yalanlarının, Batılı ve Ukraynalı yetkililer tarafından üretilen ‘Buca'daki katliam’, ‘Kaçırılan 20 bin Ukraynalı çocuk’, ‘Rus askerlerinin vahşeti’ ve diğer sahte kurgularla aynı seviyede olduğunu belirten Zaharova, şunları ifade etti. Ukraynalılar ve Kiev saflarında savaşan yabancı paralı askerler tarafından esir Rus askerlerine karşı işlenen suçlara ilişkin erişime açık çok sayıda kanıt olduğuna dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'yı yenmenin mümkün olmayacağına vurgu yapan Zaharova, “Bu zaten aklıselim tüm insanlar için gayet açık ve Avrupa Birliği ve bir bütün olarak Batı'da ne kadar erken anlaşılırsa, herkes için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html

avrupa birliği

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, josep borrell, avrupa birliği, dezenformasyon, esir, ukrayna, kiev, nato, ombudsman, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu