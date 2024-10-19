https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/zaharova-borrellin-ukraynali-esirlerin-olduruldugu-iddiasi-dezenformasyon-1089445387.html
Zaharova: Borrell'in ‘Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü’ iddiası dezenformasyon
Zaharova: Borrell'in ‘Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü’ iddiası dezenformasyon
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB diplomasi şefi Borrell'in Ukraynalı esirlerin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarını dezenformasyon olarak... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T19:18+0300
2024-10-19T19:18+0300
2024-10-19T19:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘esir düşen Ukraynalı askerlerin Rus askeri personeli tarafından öldürüldüğü’ iddiasıyla ilgili açıklamalarının dezenformasyon olduğunu ve amacının Rusya'yı karalamak olduğunu söyledi.Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanındaki başarısızlığı karşısında Avrupa Birliği ve görevinden ayrılacak olan Avrupa diplomasisinin başı Josep Borrell, Rusya karşıtı yeni açıklamalarında Ukrayna yanlısı propagandayı körükleyerek Rusya'yı karalamak için giderek daha fazla dezenformasyon üretiyor" dedi. Borrell'in yalanlarının, Batılı ve Ukraynalı yetkililer tarafından üretilen ‘Buca'daki katliam’, ‘Kaçırılan 20 bin Ukraynalı çocuk’, ‘Rus askerlerinin vahşeti’ ve diğer sahte kurgularla aynı seviyede olduğunu belirten Zaharova, şunları ifade etti. Ukraynalılar ve Kiev saflarında savaşan yabancı paralı askerler tarafından esir Rus askerlerine karşı işlenen suçlara ilişkin erişime açık çok sayıda kanıt olduğuna dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya'yı yenmenin mümkün olmayacağına vurgu yapan Zaharova, “Bu zaten aklıselim tüm insanlar için gayet açık ve Avrupa Birliği ve bir bütün olarak Batı'da ne kadar erken anlaşılırsa, herkes için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/kremlin-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-kosulumuz-rusyanin-guvenligi-1089419535.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, josep borrell, avrupa birliği, dezenformasyon, esir, ukrayna, kiev, nato, ombudsman, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, josep borrell, avrupa birliği, dezenformasyon, esir, ukrayna, kiev, nato, ombudsman, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
Zaharova: Borrell'in ‘Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü’ iddiası dezenformasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB diplomasi şefi Borrell'in Ukraynalı esirlerin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ‘esir düşen Ukraynalı askerlerin Rus askeri personeli tarafından öldürüldüğü’ iddiasıyla ilgili açıklamalarının dezenformasyon olduğunu ve amacının Rusya'yı karalamak olduğunu söyledi.
Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muharebe alanındaki başarısızlığı karşısında Avrupa Birliği ve görevinden ayrılacak olan Avrupa diplomasisinin başı Josep Borrell, Rusya karşıtı yeni açıklamalarında Ukrayna yanlısı propagandayı körükleyerek Rusya'yı karalamak için giderek daha fazla dezenformasyon üretiyor" dedi.
Borrell'in yalanlarının, Batılı ve Ukraynalı yetkililer tarafından üretilen ‘Buca'daki katliam’, ‘Kaçırılan 20 bin Ukraynalı çocuk’, ‘Rus askerlerinin vahşeti’ ve diğer sahte kurgularla aynı seviyede olduğunu belirten Zaharova, şunları ifade etti.
Ne Kiev ne de Batılı patronları bu hikayelerin hiçbirini belgelerle doğrulayamadı. Ne Buca'da öldürülenlerin listesi ne de ‘kaçırılan çocukların’ isimleri verildi. Rus askerlerinin işlediği iddia edilen cinsel suçlardan ‘zevk alan’ eski Ukraynalı ombudsman Ludmila Denisova'nın, sonunda bunları uluslararası toplumun dikkatini çekmek için uydurduğunu itiraf ettiğini hatırlayalım.
Ukraynalılar ve Kiev saflarında savaşan yabancı paralı askerler tarafından esir Rus askerlerine karşı işlenen suçlara ilişkin erişime açık çok sayıda kanıt olduğuna dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı medyasında da bu konuyla ilgili çok sayıda yayın yer aldı. Zelenskiy'in militanları sosyal medyada vahşetlerini gizleme gereği duymamakla kalmıyor, aynı zamanda onlardan keyif alıyorlar. NATO ülkelerinin çoğu lideri gibi Josep Borrell de bunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Dahası, Avrupa diplomasisinin başkanı, çatışmanın en başından itibaren yalnızca iki hafta içinde savaşı durdurmanın ve böylece insanların hayatlarını kurtarmanın kendi gücü dahilinde olduğunu defalarca itiraf etti. Ancak Avrupa Birliği, Rusya düşmanı Batılı elitlerin elinde pazarlık kozu haline gelen Ukraynalıların hayatları pahasına ülkemize ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatmak gibi ulaşılmaz bir hedefin peşinde koşarak bunu yapmadı ve yapmaya niyeti yok.
Rusya'yı yenmenin mümkün olmayacağına vurgu yapan Zaharova, “Bu zaten aklıselim tüm insanlar için gayet açık ve Avrupa Birliği ve bir bütün olarak Batı'da ne kadar erken anlaşılırsa, herkes için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.