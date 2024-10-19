https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/hastanesinin-ismi-yenidogan-cetesi-iddianamesinde-yer-aldi-eski-saglik-bakani-muezzinoglu-konustu-1089418578.html
Hastanesinin ismi 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde geçen eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuştu
Hastanesinin ismi 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde geçen eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuştu
Sputnik Türkiye
Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" gündemin ilk... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T08:56+0300
2024-10-19T08:56+0300
2024-10-19T09:19+0300
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sağlık bakanı
hastane
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan iddianamede "Yenidoğan çetesiyle" bağlantılı hastane isimleri de yer aldı. "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital'in de ismi iddianameye girdi.Oda TV'ye konuşan Müezzinoğlu, hastanesinin isminin "Yenidoğan çetesi" olayına karışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder" dedi.'Vicdani anlamda rahatım'Özel Avcılar Hospital’ın 1989 yılında açıldığını ifade eden Mehmet Müezzinoğlu, henüz iddianameye bakmadığını ama hastane yönetiminden bilgi aldığını vurguladı.Eski Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-olayi-nedir-yenidogan-cetesiyle-baglantili-hangi-hastaneler-var-cete-uyelerinin-1089417707.html
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, hastane, özel hastane, avcılar
yenidoğan, yenidoğan çetesi, sağlık bakanı, hastane, özel hastane, avcılar
Hastanesinin ismi 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde geçen eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuştu
08:56 19.10.2024 (güncellendi: 09:19 19.10.2024)
Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan çetesi" gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Çeteyle ilgili hazırlanan iddianamede hastane isimlerine yer verildi. Özel Avcılar Hospital'in sahibi, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu suçlamalarla ilgili konuştu.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan iddianamede "Yenidoğan çetesiyle" bağlantılı hastane isimleri de yer aldı. "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital'in de ismi iddianameye girdi.
Oda TV'ye konuşan Müezzinoğlu, hastanesinin isminin "Yenidoğan çetesi" olayına karışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder" dedi.
'Vicdani anlamda rahatım'
Özel Avcılar Hospital’ın 1989 yılında açıldığını ifade eden Mehmet Müezzinoğlu, henüz iddianameye bakmadığını ama hastane yönetiminden bilgi aldığını vurguladı.
Eski Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.”