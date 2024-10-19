https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-iddianamesinde-adi-gecen-hastanelerdeki-bebekler-kamu-hastanelerine-sevk-edildi-1089450278.html

'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi

'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T22:56+0300

2024-10-19T22:56+0300

2024-10-19T22:56+0300

türkiye

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Kararın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde ilgili hastanelere gitti.Hastane yönetimiyle görüşen ekipler, ruhsat iptali kararını bu kişilere tebliğ etti.İlgili kararın muhataplara tebliğinin ardından bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı. Polis ekipleri, hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Bazı vatandaşlar, kapatılan hastanelerde tedavi gören yakınları için hastanelere geldi.Özel Güney Hastanesi'nin kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur" yazısı asıldı. Bazı hastane personeli mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak binadan ayrıldı.Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin binasının yanında bulunan Bağcılar Ülkü Ocakları üyeleri, slogan atıp hastaneyi protesto etti.Tebliğin ardından, Reyap Hastanesi yazısı brandayla örtüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastanenin mühürleneceği öğrenildi.'Bebekler kamu hastanelerine sevk edildi'İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.Öte yandan Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakani-memisoglundan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-canice-faaliyetler-yuruten-ceteyi-cokerttik-1089447859.html

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yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek yenidoğan servisi, çete, hastane, özel hastane