https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yarali-pelikana-hamsi-ziyafeti-elleriyle-beslediler-1089437839.html
Yaralı pelikana hamsi ziyafeti: Elleriyle beslediler
Yaralı pelikana hamsi ziyafeti: Elleriyle beslediler
Sputnik Türkiye
Devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı pelikan koruma altına alındı. Jandarmalar pelikanı elleriyle besleyip hamsi verdiler. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T15:48+0300
2024-10-19T15:48+0300
2024-10-19T15:48+0300
yaşam
bolu
pelikan
jandarma
ormanlık alan
yaralı
kuş
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Bolu Mudurnu'da devriyeye çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, ormanlık alanın yakınlarında uçamayan bir kuşa rastladı. Kuşun yanına giden ekipler pelikanın yaralı olduğunu fark etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.Hamsiyle besledilerEkipler, kuşu kontrol etmek için yanına yaklaştı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş kendisi için aldığı hamsilerin bir kısmını jandarmaya verdi. Jandarma ekiplerinin beslemek için attığı balığı ise pelikan, kedi gibi yakaladı. Pelikan kuşu tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html
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bolu, pelikan, jandarma, ormanlık alan, yaralı, kuş
bolu, pelikan, jandarma, ormanlık alan, yaralı, kuş
Yaralı pelikana hamsi ziyafeti: Elleriyle beslediler
Devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı pelikan koruma altına alındı. Jandarmalar pelikanı elleriyle besleyip hamsi verdiler.
Bolu Mudurnu'da devriyeye çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, ormanlık alanın yakınlarında uçamayan bir kuşa rastladı. Kuşun yanına giden ekipler pelikanın yaralı olduğunu fark etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.
Ekipler, kuşu kontrol etmek için yanına yaklaştı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş kendisi için aldığı hamsilerin bir kısmını jandarmaya verdi. Jandarma ekiplerinin beslemek için attığı balığı ise pelikan, kedi gibi yakaladı. Pelikan kuşu tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.