https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yarali-pelikana-hamsi-ziyafeti-elleriyle-beslediler-1089437839.html

Yaralı pelikana hamsi ziyafeti: Elleriyle beslediler

Yaralı pelikana hamsi ziyafeti: Elleriyle beslediler

Sputnik Türkiye

Devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı pelikan koruma altına alındı. Jandarmalar pelikanı elleriyle besleyip hamsi verdiler. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T15:48+0300

2024-10-19T15:48+0300

2024-10-19T15:48+0300

yaşam

bolu

pelikan

jandarma

ormanlık alan

yaralı

kuş

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Bolu Mudurnu'da devriyeye çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, ormanlık alanın yakınlarında uçamayan bir kuşa rastladı. Kuşun yanına giden ekipler pelikanın yaralı olduğunu fark etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.Hamsiyle besledilerEkipler, kuşu kontrol etmek için yanına yaklaştı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş kendisi için aldığı hamsilerin bir kısmını jandarmaya verdi. Jandarma ekiplerinin beslemek için attığı balığı ise pelikan, kedi gibi yakaladı. Pelikan kuşu tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html

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bolu, pelikan, jandarma, ormanlık alan, yaralı, kuş