https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/vural-celik-neden-oldu-hastaligi-neydi-adli-tip-sonucu-ortaya-koydu-1089419668.html

Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Adli Tıp sonucu ortaya koydu

Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Adli Tıp sonucu ortaya koydu

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle ün kazanan oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni sevenleri tarafından merak ediliyordu. Üsküdar'daki... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T09:46+0300

2024-10-19T09:46+0300

2024-10-19T09:47+0300

türkiye

vural çelik

avrupa yakası

cenaze

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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, "Bir Demet Tiyatro", "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu. Oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulundu. Cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. TV100'ün haberine göre, Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor" demişti.Vural Çelik kimdir?1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/vural-celik-neden-oldu-hayatini-kaybeden-oyuncu-vural-celikin-son-paylasimi-dikkat-cekti-1089371170.html

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