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Vural Çelik neden öldü? Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’in son paylaşımı dikkat çekti
Vural Çelik neden öldü? Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’in son paylaşımı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle tanınan 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölümü sonrası "Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi"... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:42+0300
2024-10-18T09:42+0300
türkiye
avrupa yakası
oyuncu
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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Vural Çelik neden öldü?Vural Çelik'in ölümünü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu. Vural Çelik'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. CNN Türk'e konuşan Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan, ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var'' dedi.Ancak Vural Çelik'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.Vural Çelik'in son paylaşımıÇelik, tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Oyuncu, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.Vural Çelik kimdir?1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.Tiyatro oyunlarıBana Bir Şeyhler OluyorSen Hiç Ateşböceği Gördün mü?FilmlerHer Şey Çok Güzel Olacak (1998) - HarunG.O.R.A (2003) - MuhasebeciOrganize İşler (2005) - Kumarhane MüdürüBayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - ErdemBeni de Götür (2010) - AhmetDizilerBir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van DamGüneş Yanıkları (2000) - FerhatAvrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay PeynircioğluCanını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan ZebiloğluBana Bunlarla Gel (2010) - VuralNuri (2011) - MesutYahşi Cazibe (2011) - Mıçı AğaSeksenler (2012-2014) - Niyazi
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Vural Çelik neden öldü? Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik’in son paylaşımı dikkat çekti

09:42 18.10.2024
© FotoğrafVural Çelik
Vural Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© Fotoğraf
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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle tanınan 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölümü sonrası "Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Evinde ölü bulunduğu belirtilen Vural Çelik'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Vural Çelik'in son paylaşımı dikkat çekti.
Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Vural Çelik neden öldü?

Vural Çelik'in ölümünü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu. Vural Çelik'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
CNN Türk'e konuşan Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan, ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var'' dedi.
Ancak Vural Çelik'in kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Vural Çelik'in son paylaşımı

Çelik, tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Oyuncu, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Vural Çelik kimdir?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.
Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.
Tiyatro oyunları
Bana Bir Şeyhler Oluyor
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Filmler
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun
G.O.R.A (2003) - Muhasebeci
Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem
Beni de Götür (2010) - Ahmet
Diziler
Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam
Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat
Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu
Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural
Nuri (2011) - Mesut
Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa
Seksenler (2012-2014) - Niyazi
Avrupa Yakası, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti
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