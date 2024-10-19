Uzmanlar, Putin’in BRICS gazetecilerine açıklamalarını değerlendirdi
14:56 19.10.2024 (güncellendi: 15:07 19.10.2024)
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle görüşmede yaptığı açıklamaları değerlendiren uzmanlar, BRICS’in sağladığı avantajlardan Filistin-İsrail sorununun çözümü için önerilere kadar önemli hususlara dikkat çekti.
Stratejik işler uzmanı Muhammed Said Al-Raz, BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal paralara geçişin dolar bağımlılığından, Batı’nın baskılarından ve şantajdan kurtulma fırsatı sağladığına dikkat çekti. Al-Raz şunu dedi:
BRICS ülkeleri arasında kendi ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin bu para birimlerinin değerini arttırdığı, ekonomilerindeki umut verici büyümeyi teşvik ettiği ve bu ülkeleri ve toplumları dolar işlemlerinin münhasırlığından ve bunu takip eden şantaj, baskı, bağımlılık ve mali ve ekonomik abluka politikalarından kurtardığı açık.
Cezayirli araştırmacı Nabil Kahluş da Rus liderin İsrail-Filistin kriziyle ilgili sözlerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
Filistin'deki çatışma siyasi boyutla sınırlı değil. Bu nedenle uluslararası toplum İsrail'in uyguladığı ideolojiye ilişkin duruşunu gözden geçirilmedikçe, İsrail belirsiz bir süre daha aldatma ve dezenformasyon stratejisi izlemeye devam edecek. Çatışmanın sadece BM kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulacağına dair fazla umut beslemiyoruz. Aksine, BM kararlarının “işgalin” siyasi ve hukuki kuşatmasına ve ardından ideolojinin yeniden müzakereye açılmasına temel bir giriş olabileceğine inanıyoruz. Olası çözümler arasında BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen ülke sayısının arttırılması, İsrail'e ve onu destekleyen ülkelere baskı uygulamak için İsrail'in diplomatik olarak izole edilmesi ve Arap ülkelerinin duruşlarının iki karşıt eksene bölünmek yerine birleştirilmesi yer alıyor.
Al-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Muhtar Gabaşi, Putin’in BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle görüşmede uluslararası gündemin tüm acil konularına değindiğine dikkat çekerek şunu dedi:
Başkan Putin, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmek ve Arap-İsrail çatışmasına uzlaşmacı çözümler bulmak için iki devletli çözüm önerisi başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel öneme sahip önemli siyasi konulara değindi. Putin, Rusya'nın her zaman BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüme ilişkin kararının uygulanması gerektiğine inandığını yineledi. Başkan Putin ayrıca Rusya'nın BRICS'teki meslektaşlarına, diğer gelişmekte olan ekonomilerin yararına olacak şekilde yatırım işlemlerinde dijital para birimlerinin kullanılmasını önermek istediğini belirterek, BRICS'in genişlemesinin örgütün dünyadaki güvenilirliğini ve etkisini arttırmak için doğru bir adım olduğunun deneyimlerle kanıtlandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi bağlamında, dün başkent Moskova'da BRICS ülkelerinin önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelmişti. Görüşmede Rusya’yı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev’in temsil etmişti.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak, 24’ü en üst düzeyde olmak üzere 33 ülke, etkinliğe katılacağını doğrulamış durumda.