Uzmanlar, Putin’in BRICS gazetecilerine açıklamalarını değerlendirdi

Filistin'deki çatışma siyasi boyutla sınırlı değil. Bu nedenle uluslararası toplum İsrail'in uyguladığı ideolojiye ilişkin duruşunu gözden geçirilmedikçe, İsrail belirsiz bir süre daha aldatma ve dezenformasyon stratejisi izlemeye devam edecek. Çatışmanın sadece BM kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulacağına dair fazla umut beslemiyoruz. Aksine, BM kararlarının “işgalin” siyasi ve hukuki kuşatmasına ve ardından ideolojinin yeniden müzakereye açılmasına temel bir giriş olabileceğine inanıyoruz. Olası çözümler arasında BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen ülke sayısının arttırılması, İsrail'e ve onu destekleyen ülkelere baskı uygulamak için İsrail'in diplomatik olarak izole edilmesi ve Arap ülkelerinin duruşlarının iki karşıt eksene bölünmek yerine birleştirilmesi yer alıyor.