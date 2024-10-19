https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/saglik-bakanligi-saglik-yatirimlari-genel-muduru-riza-ucan-gorevinden-alindi-1089415237.html

Resmi Gazte'de yayımlandı: Atama ve görevden alınma kararları

Resmi Gazte'de yayımlandı: Atama ve görevden alınma kararları

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevinden alınarak yerine... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T01:03+0300

2024-10-19T01:03+0300

2024-10-19T01:27+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

resmi gazete

atama

büyükelçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, atama ve görevden alınmalar gerçekleşti.Karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevinden alınarak yerine Mehmet Fidan atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.Büyükelçi atamalarıGüney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin getirildi.Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

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