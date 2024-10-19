https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/dolmabahcede-bir-araya-geldiler-cumhurbaskani-erdogan-adalet-bakani-yilmaz-ve-saglik-bakani-1089444833.html

Dolmabahçe'de bir araya geldiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Dolmabahçe'de bir araya geldiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T18:53+0300

2024-10-19T18:53+0300

2024-10-19T18:53+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089444677_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_1934f51c9d23807c0f81b4e7ece52113.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/cezasizlik-algisinin-sebebi-nedir-af-mi-iyi-hal-indirimi-mi-yoksa-reform-istenen-ceza-kanunu-mu-1089382092.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu