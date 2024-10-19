https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/dolmabahcede-bir-araya-geldiler-cumhurbaskani-erdogan-adalet-bakani-yilmaz-ve-saglik-bakani-1089444833.html
Dolmabahçe'de bir araya geldiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti
Dolmabahçe'de bir araya geldiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T18:53+0300
2024-10-19T18:53+0300
2024-10-19T18:53+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç, adalet bakanlığı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu
Dolmabahçe'de bir araya geldiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.
Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.