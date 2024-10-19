https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rusyada-dogalgaz-patlamasi-4-olu-1089441327.html
Rusya’da doğalgaz patlaması: 4 ölü
Rusya’da doğalgaz patlaması: 4 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde çok katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında dört kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin daha yaralandığı... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T16:21+0300
2024-10-19T16:21+0300
2024-10-19T16:41+0300
yaşam
rusya
tambov
doğalgaz
doğalgaz patlaması
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tambov Bölgesi’nin Kirsanov kentinde çok katlı bir apartmanda sabah saatlerinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken apartmanın dördüncü ve beşinci katlarında hasar oluştu.Yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken apartman sakinlerinin güvenli yere tahliye edildiği bildirildi.Bakanlık, olayda dört kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin daha yaralandığını duyurdu.Tambov Valiliği ise patlama ve yangın sonucu 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Tambov Valisi Maksim Yegorov, olay yerini ziyaret ederek, mağdurlara gereken yardımın sağlanması amacıyla Kirsanov kenti genelinde acil durum ilan etti.
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rusya, tambov, doğalgaz, doğalgaz patlaması
rusya, tambov, doğalgaz, doğalgaz patlaması
Rusya’da doğalgaz patlaması: 4 ölü
16:21 19.10.2024 (güncellendi: 16:41 19.10.2024)
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde çok katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında dört kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tambov Bölgesi’nin Kirsanov kentinde çok katlı bir apartmanda sabah saatlerinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken apartmanın dördüncü ve beşinci katlarında hasar oluştu.
Yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken apartman sakinlerinin güvenli yere tahliye edildiği bildirildi.
Bakanlık, olayda dört kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin daha yaralandığını duyurdu.
Tambov Valiliği ise patlama ve yangın sonucu 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tambov Valisi Maksim Yegorov, olay yerini ziyaret ederek, mağdurlara gereken yardımın sağlanması amacıyla Kirsanov kenti genelinde acil durum ilan etti.