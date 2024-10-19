https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rusyada-dogalgaz-patlamasi-4-olu-1089441327.html

Rusya’da doğalgaz patlaması: 4 ölü

Rusya’da doğalgaz patlaması: 4 ölü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde çok katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında dört kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin daha yaralandığı... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T16:21+0300

2024-10-19T16:21+0300

2024-10-19T16:41+0300

yaşam

rusya

tambov

doğalgaz

doğalgaz patlaması

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tambov Bölgesi’nin Kirsanov kentinde çok katlı bir apartmanda sabah saatlerinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken apartmanın dördüncü ve beşinci katlarında hasar oluştu.Yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken apartman sakinlerinin güvenli yere tahliye edildiği bildirildi.Bakanlık, olayda dört kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin daha yaralandığını duyurdu.Tambov Valiliği ise patlama ve yangın sonucu 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Tambov Valisi Maksim Yegorov, olay yerini ziyaret ederek, mağdurlara gereken yardımın sağlanması amacıyla Kirsanov kenti genelinde acil durum ilan etti.

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rusya, tambov, doğalgaz, doğalgaz patlaması