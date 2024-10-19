Rus senatör Puşkov: Almanlar Avrupa'nın 'beyni en çok yıkanmış' milleti

Almanya'daki atmosfer ABD'dekinden tamamen farklı: orada Harris seçim kampanyasında kritik bir noktadayken, Almanların yüzde 72'si Harris'in zaferinden emin. O kadar ki medyalarına inanıyorlar. Bugünlerde Almanlar, Avrupa'da beyinleri en çok yıkanmış insanlara sahip millet gibi görünüyor. Ancak 1930'larda ve 40'larda da durum aynıydı. Bunun emsalleri var.