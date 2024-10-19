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Rus senatör Puşkov: Almanlar Avrupa'nın 'beyni en çok yıkanmış' milleti
Rus senatör Puşkov: Almanlar Avrupa'nın 'beyni en çok yıkanmış' milleti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Puşkov yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'de başkan adayı olan Harris'in kazanacağını... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Almanya'nın ABD Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in zaferine ABD'nin kendisinden daha fazla inandığını belirterek Almanların Avrupa'da 'beyni en çok yıkanmış' millet olduğunu söyledi.Telegram kanalında yaptığı açıklamada Puşkov, şu cümleleri kaydetti:ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılması planlanıyor. Demokrat Parti, Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilirken, Cumhuriyetçi Parti eski Başkan Donald Trump tarafından temsil edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rus-senator-puskov-nato-catismalar-sona-ermeden-ukraynayi-ittifaka-davet-edemez-1088863647.html
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rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, almanya, kamala harris, donald trump, abd, almanya için alternatif (afd)
rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, almanya, kamala harris, donald trump, abd, almanya için alternatif (afd)
Rus senatör Puşkov: Almanlar Avrupa'nın 'beyni en çok yıkanmış' milleti
17:10 19.10.2024 (güncellendi: 17:11 19.10.2024)
Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Puşkov yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'de başkan adayı olan Harris'in kazanacağını Amerikalılardan daha fazla inandığını belirterek Almanları Avrupa'nın 'beyni en çok yıkanmış milleti' olarak nitelendirdi.
Rusya Federasyonu Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Almanya'nın ABD Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in zaferine ABD'nin kendisinden daha fazla inandığını belirterek Almanların Avrupa'da 'beyni en çok yıkanmış' millet olduğunu söyledi.
Telegram kanalında yaptığı açıklamada Puşkov, şu cümleleri kaydetti:
Almanya'daki atmosfer ABD'dekinden tamamen farklı: orada Harris seçim kampanyasında kritik bir noktadayken, Almanların yüzde 72'si Harris'in zaferinden emin. O kadar ki medyalarına inanıyorlar. Bugünlerde Almanlar, Avrupa'da beyinleri en çok yıkanmış insanlara sahip millet gibi görünüyor. Ancak 1930'larda ve 40'larda da durum aynıydı. Bunun emsalleri var.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılması planlanıyor. Demokrat Parti, Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilirken, Cumhuriyetçi Parti eski Başkan Donald Trump tarafından temsil edilecek.