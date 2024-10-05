https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rus-senator-puskov-nato-catismalar-sona-ermeden-ukraynayi-ittifaka-davet-edemez-1088863647.html
Rus senator Puşkov: NATO, çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemez
Rus senator Puşkov: NATO, çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemez
Sputnik Türkiye
Rus senatör Puşkov, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden bu ülkeyi ittifaka davet edemeyeceğini belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T18:48+0300
2024-10-05T18:48+0300
2024-10-05T18:47+0300
ukrayna krizi
rus senatör aleksey puşkov
nato
ukrayna
ittifak
batı
rusya
müzakere
ateşkes
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemeyeceğini, dolayısıyla NATO üyelerinin bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacaklarını kaydetti.Puşkov, “NATO, Ukrayna'yı Rusya'nın parçası haline gelen topraklar olmadan ittifaka kabul etmenin bir formülünü arıyor. Ukrayna'yı ittifaka dahil etmenin herhangi bir formülü doğrudan çatışmaların sona ermesine bağlı. Ancak NATO bu sorunu Rusya olmadan çözemez. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliği haricinde müzakerelere açık olduğunu belirtiyor. Burada Rusya ile Batı'nın tutumları çelişiyor. Batı, ya savaş halinde olan Ukrayna'yı tüm sonuçlarıyla birlikte kabul etmek zorunda kalacak ya da NATO'nun belirlenen hedeflerini boşa çıkaracak varsayımsal bir müzakere fırsatı yaratmak için onu ittifaka kabul etmeyi reddetmek zorunda kalacak. İttifak ikisini de yapmak istemiyor. Bu nedenle NATO muhtemelen şimdilik bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralamış, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/stoltenberg-kiev-bolgesel-gercekleri-kabul-etmeyi-dusunmeli-1088840576.html
ukrayna
batı
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rus senatör aleksey puşkov, nato, ukrayna, ittifak, batı, rusya, müzakere, ateşkes, kiev, vladimir putin
rus senatör aleksey puşkov, nato, ukrayna, ittifak, batı, rusya, müzakere, ateşkes, kiev, vladimir putin
Rus senator Puşkov: NATO, çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemez
Rus senatör Puşkov, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden bu ülkeyi ittifaka davet edemeyeceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemeyeceğini, dolayısıyla NATO üyelerinin bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacaklarını kaydetti.
Puşkov, “NATO, Ukrayna'yı Rusya'nın parçası haline gelen topraklar olmadan ittifaka kabul etmenin bir formülünü arıyor. Ukrayna'yı ittifaka dahil etmenin herhangi bir formülü doğrudan çatışmaların sona ermesine bağlı. Ancak NATO bu sorunu Rusya olmadan çözemez. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliği haricinde müzakerelere açık olduğunu belirtiyor. Burada Rusya ile Batı'nın tutumları çelişiyor. Batı, ya savaş halinde olan Ukrayna'yı tüm sonuçlarıyla birlikte kabul etmek zorunda kalacak ya da NATO'nun belirlenen hedeflerini boşa çıkaracak varsayımsal bir müzakere fırsatı yaratmak için onu ittifaka kabul etmeyi reddetmek zorunda kalacak. İttifak ikisini de yapmak istemiyor. Bu nedenle NATO muhtemelen şimdilik bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralamış, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.