https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rus-senator-puskov-nato-catismalar-sona-ermeden-ukraynayi-ittifaka-davet-edemez-1088863647.html

Rus senator Puşkov: NATO, çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemez

Rus senator Puşkov: NATO, çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemez

Sputnik Türkiye

Rus senatör Puşkov, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden bu ülkeyi ittifaka davet edemeyeceğini belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T18:48+0300

2024-10-05T18:48+0300

2024-10-05T18:47+0300

ukrayna krizi

rus senatör aleksey puşkov

nato

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ittifak

batı

rusya

müzakere

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, NATO’nun Ukrayna ihtilafı çerçevesinde yaşanan çatışmalar sona ermeden Ukrayna'yı ittifaka davet edemeyeceğini, dolayısıyla NATO üyelerinin bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacaklarını kaydetti.Puşkov, “NATO, Ukrayna'yı Rusya'nın parçası haline gelen topraklar olmadan ittifaka kabul etmenin bir formülünü arıyor. Ukrayna'yı ittifaka dahil etmenin herhangi bir formülü doğrudan çatışmaların sona ermesine bağlı. Ancak NATO bu sorunu Rusya olmadan çözemez. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliği haricinde müzakerelere açık olduğunu belirtiyor. Burada Rusya ile Batı'nın tutumları çelişiyor. Batı, ya savaş halinde olan Ukrayna'yı tüm sonuçlarıyla birlikte kabul etmek zorunda kalacak ya da NATO'nun belirlenen hedeflerini boşa çıkaracak varsayımsal bir müzakere fırsatı yaratmak için onu ittifaka kabul etmeyi reddetmek zorunda kalacak. İttifak ikisini de yapmak istemiyor. Bu nedenle NATO muhtemelen şimdilik bu konuyu tartışmaktan başka bir şey yapmayacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralamış, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.

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