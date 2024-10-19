https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/resmi-gazetede-yayimlandi-29-ekimde-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1089418760.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T09:04+0300
2024-10-19T09:04+0300
2024-10-19T09:06+0300
türkiye
resmi gazete
toplu taşıma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/emekliye-29-ekimde-bayram-ikramiyesi-verilecek-mi-sgk-uzmani-son-durumu-acikladi-1089417940.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
09:04 19.10.2024 (güncellendi: 09:06 19.10.2024)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.