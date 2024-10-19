https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/emekliye-29-ekimde-bayram-ikramiyesi-verilecek-mi-sgk-uzmani-son-durumu-acikladi-1089417940.html

Emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi? SGK uzmanı son durumu açıkladı

Emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi? SGK uzmanı son durumu açıkladı

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 29 Ekim'e 10 gün kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T07:55+0300

2024-10-19T07:55+0300

2024-10-19T08:02+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala emeklilerin gündeminde "Bayram ikramiyesi verilecek mi" sorusu yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçen günlerde Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için verilen 5 bin liralık ödemenin sürekli hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Normal şartlarda emeklilere her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere Nisan ayında 3 bin lira ve Haziran ayında 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirildi. Emekliler 2023 yılında ise ilk defa Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 bin lira ikramiyeden yararlandı. Peki, emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi?29 Ekim’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye ödemesi var mı?SGK uzmanı İsa Karakaş, 29 Ekim’de emeklilere ikramiye ödemesi olup olmayacağını açıkladı. SGK uzmanı yazısında şunları kaydetti: "Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmiştir. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmiştir. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir. Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi!.. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/emeklilerden-bayram-ikramiyesi-talebi-1089249374.html

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