https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/emekliye-29-ekimde-bayram-ikramiyesi-verilecek-mi-sgk-uzmani-son-durumu-acikladi-1089417940.html
Emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi? SGK uzmanı son durumu açıkladı
Emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi? SGK uzmanı son durumu açıkladı
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 29 Ekim'e 10 gün kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T07:55+0300
2024-10-19T07:55+0300
2024-10-19T08:02+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala emeklilerin gündeminde "Bayram ikramiyesi verilecek mi" sorusu yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçen günlerde Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için verilen 5 bin liralık ödemenin sürekli hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Normal şartlarda emeklilere her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere Nisan ayında 3 bin lira ve Haziran ayında 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirildi. Emekliler 2023 yılında ise ilk defa Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 bin lira ikramiyeden yararlandı. Peki, emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi?29 Ekim’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye ödemesi var mı?SGK uzmanı İsa Karakaş, 29 Ekim’de emeklilere ikramiye ödemesi olup olmayacağını açıkladı. SGK uzmanı yazısında şunları kaydetti: "Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmiştir. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmiştir. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir. Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi!.. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/emeklilerden-bayram-ikramiyesi-talebi-1089249374.html
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emekli haberleri, emekli maaşı, emekli bayram ikramiyesi, emekliye bayram ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli bayram ikramiyesi 29 ekim, emekliye 29 ekim ikramiyesi verilecek mi
Emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi? SGK uzmanı son durumu açıkladı
07:55 19.10.2024 (güncellendi: 08:02 19.10.2024)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 29 Ekim'e 10 gün kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyesi ödemeleri gündemde yer alıyor. Geçen sene Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. SGK uzmanı, emeklilere ikramiyeyle ilgili son durumu açıkladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala emeklilerin gündeminde "Bayram ikramiyesi verilecek mi" sorusu yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçen günlerde Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için verilen 5 bin liralık ödemenin sürekli hale gelmesi gerektiğini ifade etti.
Normal şartlarda emeklilere her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere Nisan ayında 3 bin lira ve Haziran ayında 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirildi. Emekliler 2023 yılında ise ilk defa Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 bin lira ikramiyeden yararlandı. Peki, emekliye 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilecek mi?
29 Ekim’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye ödemesi var mı?
SGK uzmanı İsa Karakaş, 29 Ekim’de emeklilere ikramiye ödemesi olup olmayacağını açıkladı. SGK uzmanı yazısında şunları kaydetti: "Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmiştir. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmiştir. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir. Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi!.. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır."