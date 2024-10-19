https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/ozel-komisyon-yenidogan-cetesinin-tum-suclarini-tek-tek-tespit-etti-197-suc-eylemi-raporlandi-1089431078.html

Özel komisyon 'yenidoğan çetesi'nin tüm suçlarını tek tek tespit etti: 197 suç eylemi raporlandı

Özel komisyon 'yenidoğan çetesi'nin tüm suçlarını tek tek tespit etti: 197 suç eylemi raporlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yenidoğan çetesini tespit edebilmek için İstanbul'daki bütün özel hastaneleri mercek altına aldığı ortaya çıktı. Hangi... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T13:31+0300

2024-10-19T13:31+0300

2024-10-19T13:31+0300

türkiye

yenidoğan

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istanbul il sağlık müdürlüğü

sağlık bakanlığı

bebek

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iddianame

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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesiyle başladı.Özel bir komisyon kurulduİhbarın ardından o dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, emniyet yetkilileriyle birebir iletişime geçti. Aynı dönem içerisinde de İstanbul'daki tüm hastanelerde yenidoğan yoğun bakımların denetimden geçirilmesi için özel bir komisyon oluşturuldu. Çapraz denetim başlatıldıEmniyet, çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için aylarca teknik takip çalışması yürütürken, İstanbul'daki tüm özel hastanelere yönelik de çapraz denetimler başlatıldı. Denetimler sonucunda özel komisyon 30 klasör ve 2 koliden oluşan rapor hazırladı.Çetenin faaliyetlerinde hangi özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinin bulunduğu, devleti zarara uğratmak amacıyla ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı bu rapor, teknik takip ve diğer tespitlerle birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önemli rol oynadı.197 suça konu olan eylem tespit edildiİl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının da suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirlendi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile oluşturulan 494 sayfalık iddianameye de yansıyan yüzlerce sayfalık raporda, hastane denetimlerinde, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken bazı defterlerinin doldurulmadığı, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığı aktarıldı.Şüphelenilen özel hastanelere yenidoğan sevkleri durdurulduKomisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu.Hastanelerin ruhsat iptalleriyle ilgili süreç sürüyorHastanelere yönelik denetim çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Hastanelerin ruhsat iptaliyle ilgili süreç ise halihazırdaki mevzuat çerçevesinde ilerletiliyor.Şu ana kadar bu konudaki gerekli işlemlerin yargı süreciyle eş güdüm içerisinde yürütüldüğü, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bununla ilgili yakın zamanda karara varacağı bilgisi edinildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-adi-geciyordu-ozel-reyap-hastanesinin-ruhsati-iptal-edildi-1089429870.html

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yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek yenidoğan servisi, istanbul il sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, bebek, bebek ölümü, iddianame