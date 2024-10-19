https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/nba-takimlarindan-chicago-bulls-onuralp-bitim-ile-yollarini-ayirdi--1089420390.html
NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Chicago Bulls, 25 yaşındaki Türk basketbolcu Onuralp Bitim ile sözleşmesini bitirdi. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:11+0300
2024-10-19T10:11+0300
2024-10-19T10:14+0300
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NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr. ile yollarını ayırdı.Chicago Bulls tarafından yapılan resmi açıklamada, Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr.’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Kulüp, her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür etti.25 yaşındaki Onuralp Bitim, Türkiye’de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor gibi önemli takımlarda forma giymişti. 2023-24 sezonu başında NBA’e transfer olan Bitim, Chicago Bulls’ta kısa forvet pozisyonunda oynuyordu.Chicago Bulls formasıyla 23 maça çıkan Onuralp Bitim, toplam 267 dakika süre alarak 80 sayı ve 13 asistlik bir performans ortaya koydu.Onuralp Bitim Kimdir?Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da doğan profesyonel Türk basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda oynayan Bitim, güçlü fiziği ve etkili şut yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Basketbol kariyerine genç yaşta Anadolu Efes altyapısında başlamıştır. Türkiye’de Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarıyla önemli başarılar elde eden Bitim, Bursaspor’daki performansı ardından ve 2023 yılında NBA takımlarından Chicago Bulls’a transfer olmuştur. Bitim, burada geçirdiği süre boyunca NBA’de kendini gösterme fırsatı yakalamış ve 23 maçta forma giymiştir.2024 yılında Chicago'dan da ayrıldığı duyuruldu. Oyuncu şu an serbest durumda.
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NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
10:11 19.10.2024 (güncellendi: 10:14 19.10.2024)
Chicago Bulls, 25 yaşındaki Türk basketbolcu Onuralp Bitim ile sözleşmesini bitirdi.
NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr. ile yollarını ayırdı.
Chicago Bulls tarafından yapılan resmi açıklamada, Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr.’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Kulüp, her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür etti.
25 yaşındaki Onuralp Bitim, Türkiye’de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor gibi önemli takımlarda forma giymişti. 2023-24 sezonu başında NBA’e transfer olan Bitim, Chicago Bulls’ta kısa forvet pozisyonunda oynuyordu.
Chicago Bulls formasıyla 23 maça çıkan Onuralp Bitim, toplam 267 dakika süre alarak 80 sayı ve 13 asistlik bir performans ortaya koydu.
Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da doğan profesyonel Türk basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda oynayan Bitim, güçlü fiziği ve etkili şut yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Basketbol kariyerine genç yaşta Anadolu Efes altyapısında başlamıştır.
Türkiye’de Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarıyla önemli başarılar elde eden Bitim, Bursaspor’daki performansı ardından ve 2023 yılında NBA takımlarından Chicago Bulls’a transfer olmuştur. Bitim, burada geçirdiği süre boyunca NBA’de kendini gösterme fırsatı yakalamış ve 23 maçta forma giymiştir.
2024 yılında Chicago'dan da ayrıldığı duyuruldu. Oyuncu şu an serbest durumda.