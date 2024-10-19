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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz
Sputnik Türkiye
Tatvan'da AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tekin, burada yaptığı knuşmasında, "Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'deki demokratik siyasal yaşamın konsolide olmasına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Türkiye'de artık demokratik olgunluk düzeyinin çağdaş demokrasiler düzeyine geldiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınarak sağlanmasını laikliğin gereği olarak gördüğünü vurgulayarak, "Beni, ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için bir hafta boyunca Fransız televizyonları eleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler. Müfredata Mavi Vatanı ve Gök Vatanı koyduk diye eleştirdiler. Yunanistan'ın, Fransa'nın ve CHP'nin dediğini mi yapayım, yoksa Anadolu irfanının ve insanlarının dediğini mi yapayım?" diye konuştu.
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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, fransa, yunanistan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, laiklik, recep tayyip erdoğan

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz

18:12 19.10.2024
© AA / Hakan Burak AltunözMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Tatvan'da AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tekin, burada yaptığı knuşmasında, "Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'deki demokratik siyasal yaşamın konsolide olmasına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Türkiye'de artık demokratik olgunluk düzeyinin çağdaş demokrasiler düzeyine geldiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk. Türkiye'ye özgü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti grubunun eleştirileri var. Onlara her ortamda soruyorum. Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz? Siz itiraz etseniz de etmeseniz de bu değerler silsilesini ilanihaye yaşatacağız. Siz ne derseniz deyin. 14-28 Mayıs seçimlerinde halka taahhüt ettiğimiz, şurada gördüğümüz insanların kapı kapı dolaşarak 'şöyle bir eğitim modeli ve eğitim sistemini getireceğiz' diye insanlara taahhüt ettiği şeyleri hayata geçireceğiz. Şimdi bana DEM Parti ve CHP grubu itiraz ediyor. Mesela CHP grubu 'laiklikle örtüşmüyor' diyerek bana itiraz ediyor. Ben de 'getirdiğimiz model evrensel laiklik uygulamalarıyla ve uluslararası hukukun koruma altına aldığı laiklik uygulamalarıyla birebir örtüşüyor' diyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışıyla örtüşmüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışı ile benim laiklik anlayışım örtüşmüyor.

Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınarak sağlanmasını laikliğin gereği olarak gördüğünü vurgulayarak, "Beni, ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için bir hafta boyunca Fransız televizyonları eleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler. Müfredata Mavi Vatanı ve Gök Vatanı koyduk diye eleştirdiler. Yunanistan'ın, Fransa'nın ve CHP'nin dediğini mi yapayım, yoksa Anadolu irfanının ve insanlarının dediğini mi yapayım?" diye konuştu.
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