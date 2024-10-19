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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu
Sputnik Türkiye
Soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcakları bugün de mevsim normalleri altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T06:40+0300
2024-10-19T06:40+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, 19 Ekim hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulunarak 3 il için sarı kodlu alarm verdi. Öte yandan kar yağışı beklenen iller de duyuruldu. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muş, Kastamonu ve Erzurum gibi birçok ilde mevsimin ilk karı görüldü. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi bekleniyor.Rüzgârın Doğu Anadolu'nu güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 4°C, 18°CParçalı bulutluİSTANBUL 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.A.KARAHİSAR 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.ANKARA 2°C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı bulutluKONYA 2°C, 16°CParçalı bulutluNEVŞEHİR 0°C, 10°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.AMASYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurluARTVİN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 16°CParçalı bulutluVAN 3°C, 16°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kar, kar yağışı, kar fırtınası
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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu

06:40 19.10.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AA
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Soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcakları bugün de mevsim normalleri altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminini paylaştı. 3 il için sarı alarm verilirken İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji kar ve karla karışık yağmur beklenen illeri de duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, 19 Ekim hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulunarak 3 il için sarı kodlu alarm verdi. Öte yandan kar yağışı beklenen iller de duyuruldu. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muş, Kastamonu ve Erzurum gibi birçok ilde mevsimin ilk karı görüldü. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi bekleniyor.
Rüzgârın Doğu Anadolu'nu güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den 'Kış kuvvetli geliyor' uyarısı: İstanbullular kar tatiline çıkabilecek mi? Bugün hava nasıl olacak?
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