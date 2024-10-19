https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-alarmi-kar-yagisi-beklenen-iller-duyuruldu-1089416663.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu

Sputnik Türkiye

Soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcakları bugün de mevsim normalleri altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T06:40+0300

2024-10-19T06:40+0300

2024-10-19T06:40+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, 19 Ekim hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulunarak 3 il için sarı kodlu alarm verdi. Öte yandan kar yağışı beklenen iller de duyuruldu. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muş, Kastamonu ve Erzurum gibi birçok ilde mevsimin ilk karı görüldü. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi bekleniyor.Rüzgârın Doğu Anadolu'nu güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 4°C, 18°CParçalı bulutluİSTANBUL 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.A.KARAHİSAR 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.ANKARA 2°C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı bulutluKONYA 2°C, 16°CParçalı bulutluNEVŞEHİR 0°C, 10°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.AMASYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurluARTVİN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS -3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 16°CParçalı bulutluVAN 3°C, 16°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html

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