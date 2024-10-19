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Mahkemeye yeni dilekçe sunuldu: 'Eylem Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi mümkün'
Mahkemeye yeni dilekçe sunuldu: 'Eylem Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi mümkün'
Sputnik Türkiye
ABD'de yargılanan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney mahkemeye sunduğu dilekçede, 'iade... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T23:42+0300
2024-10-19T23:45+0300
türkiye
eylem tok
timur cihantimur
abd
türkiye
iade
savcılık
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ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yargılanan Eylem Tok hakkında yeni bir dilekçe sunuldu. Türkiye'ye iade davası çerçevesinde tutukluluğu devam eden Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un dava Savcısı Kristen A. Kearney, Tok'un Türkiye'ye iadesini destekleyici ek bir hukuk dilekçesini mahkemeye sundu. Savcı Kearney, 9 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından mahkeme tarafından gündeme getirilen Tok'un Türkiye'de resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı ve mahkemenin Türkiye'nin iade talebini incelerken hangi kapsamda bir değerlendirme yapacağı sorularına odaklandı.'Tok resmi olarak suçlanmadı' iddiasıEylem Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin iade talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürdü. Avukatlar, Türkiye'de Tok'a karşı resmi bir suçlama yapılmadığını, bu yüzden ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına aykırı bir durumun söz konusu olduğunu belirtti, ancak savcılık bu argümana karşı çıktı.'Türkiye, Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planlıyor'Savcılık, Türkiye'nin Eylem Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planladığını kaydederken, bu durumun anlaşma kapsamında iade talebinin karşılanması için yeterli olduğunu savundu. Savcılık iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğunu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Tok'un savunma ekibinin aksine, savcılık, anlaşmanın içeriğine dayanarak resmi bir suçlama belgesi sunulmasının zorunlu olmadığını ve iade sürecinde bu durumun engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.'Mahkemenin kanıtların gerçekliğini sorgulama yetkisi bulunmamaktadır'Davanın önemli bir diğer unsuru ise Eylem Tok'un avukatlarının Türkiye'nin iade talebinde yer alan delillerde tutarsızlıklar olduğunu ve bu tutarsızlıkların mahkemeyi iade kararından caydırması gerektiğini savunmasına karşı Savcılık, iade davalarında delillerin güvenilirliğinin ABD mahkemelerinin kapsamı dışında olduğunu belirtti. Savcılık, iade işlemlerinde mahkemenin kanıtların gerçekliğini veya delillerin güvenilirliğini sorgulama yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Bu tür incelemelerin, Türkiye'de yapılacak yargılamalarda ele alınması gerektiğini ifade etti.Tok'un Türkiye'de yargılanacağı vurgulandıSavcılık, geçmiş davalara atıfta bulunarak, iade sürecinde delillerin güvenilirliğini sorgulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Tok'un Türkiye'de yargılanacağını ve delillerin güvenilirliğinin orada değerlendirileceğini vurguladı. ABD'deki mahkemelerin, iade talebinde bulunan ülkenin ceza yargılamasına karışmaması gerektiğini ifade eden Savcılık, Tok'un avukatlarının delillerdeki tutarsızlıklara ilişkin iddialarının bu davada yersiz olduğunu belirtti.'ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine uyulmaktadır'Savcılık, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin önünde hiçbir hukuki engel olmadığını belirtti. ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine tam uyulduğunu savunan Savcılık, Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Dilekçede, daha önce benzer iade davalarına da atıfta bulunularak, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı iade anlaşmalarının da benzer hükümler içerdiği ifade edildi. Savcılık, Tok'un iadesinin hukuki dayanağının sağlam olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-cihantimur-cezaevinde-saldiriya-ugradi-acil-tahliye-istendi-1086052858.html
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eylem tok, eylem tok son dakika, eylem tok davası, eylem tok abd

Mahkemeye yeni dilekçe sunuldu: 'Eylem Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi mümkün'

23:42 19.10.2024 (güncellendi: 23:45 19.10.2024)
eylem tok
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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ABD'de yargılanan Eylem Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney mahkemeye sunduğu dilekçede, 'iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğu' belirtildi.
ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yargılanan Eylem Tok hakkında yeni bir dilekçe sunuldu.
Türkiye'ye iade davası çerçevesinde tutukluluğu devam eden Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un dava Savcısı Kristen A. Kearney, Tok'un Türkiye'ye iadesini destekleyici ek bir hukuk dilekçesini mahkemeye sundu.
Savcı Kearney, 9 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından mahkeme tarafından gündeme getirilen Tok'un Türkiye'de resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı ve mahkemenin Türkiye'nin iade talebini incelerken hangi kapsamda bir değerlendirme yapacağı sorularına odaklandı.

'Tok resmi olarak suçlanmadı' iddiası

Eylem Tok'un avukatları, müvekkillerinin Türkiye'de herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin iade talebinin hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürdü.
Avukatlar, Türkiye'de Tok'a karşı resmi bir suçlama yapılmadığını, bu yüzden ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşmasına aykırı bir durumun söz konusu olduğunu belirtti, ancak savcılık bu argümana karşı çıktı.

'Türkiye, Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planlıyor'

Savcılık, Türkiye'nin Eylem Tok'un işlediği iddia edilen suçlar için kovuşturma başlatmayı planladığını kaydederken, bu durumun anlaşma kapsamında iade talebinin karşılanması için yeterli olduğunu savundu. Savcılık iade anlaşmasının geniş bir yoruma tabi olduğunu ve Tok'un resmen suçlanmamış olsa da Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.
Tok'un savunma ekibinin aksine, savcılık, anlaşmanın içeriğine dayanarak resmi bir suçlama belgesi sunulmasının zorunlu olmadığını ve iade sürecinde bu durumun engel teşkil etmeyeceğini vurguladı.

'Mahkemenin kanıtların gerçekliğini sorgulama yetkisi bulunmamaktadır'

Davanın önemli bir diğer unsuru ise Eylem Tok'un avukatlarının Türkiye'nin iade talebinde yer alan delillerde tutarsızlıklar olduğunu ve bu tutarsızlıkların mahkemeyi iade kararından caydırması gerektiğini savunmasına karşı Savcılık, iade davalarında delillerin güvenilirliğinin ABD mahkemelerinin kapsamı dışında olduğunu belirtti.
Savcılık, iade işlemlerinde mahkemenin kanıtların gerçekliğini veya delillerin güvenilirliğini sorgulama yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Bu tür incelemelerin, Türkiye'de yapılacak yargılamalarda ele alınması gerektiğini ifade etti.

Tok'un Türkiye'de yargılanacağı vurgulandı

Savcılık, geçmiş davalara atıfta bulunarak, iade sürecinde delillerin güvenilirliğini sorgulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Tok'un Türkiye'de yargılanacağını ve delillerin güvenilirliğinin orada değerlendirileceğini vurguladı. ABD'deki mahkemelerin, iade talebinde bulunan ülkenin ceza yargılamasına karışmaması gerektiğini ifade eden Savcılık, Tok'un avukatlarının delillerdeki tutarsızlıklara ilişkin iddialarının bu davada yersiz olduğunu belirtti.

'ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine uyulmaktadır'

Savcılık, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin önünde hiçbir hukuki engel olmadığını belirtti.
ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasının hükümlerine tam uyulduğunu savunan Savcılık, Tok'un Türkiye'de yargılanmak üzere iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Dilekçede, daha önce benzer iade davalarına da atıfta bulunularak, ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı iade anlaşmalarının da benzer hükümler içerdiği ifade edildi.
Savcılık, Tok'un iadesinin hukuki dayanağının sağlam olduğunu belirtti.
Timur Cihantimur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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