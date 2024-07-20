https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-cihantimur-cezaevinde-saldiriya-ugradi-acil-tahliye-istendi-1086052858.html
Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı: Acil tahliye istendi
Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı: Acil tahliye istendi
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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan Timur Cihantimur... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T12:05+0300
2024-07-20T12:05+0300
2024-07-20T12:05+0300
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Timur Cihantimur'un avukatları Victoria Kelleher ve Martin Weinberg tarafından sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde, Timur Cihantimur'un 12 Temmuz’da sevk edildiği New Jersey’nin Newark şehrindeki tutukevinde ciddi bir saldırıya uğradığı belirtildi. 10 sayfalık dilekçede, T.C.'nin ev hapsine çıkarılması için ikinci kez talepte bulunuldu.'Dudağı patladı, dişi kırıldı'Dilekçede, T.C.'nin 18 Temmuz’da tutukevinde ortak kullanılan telefon kuyruğunda üç kişinin saldırısına uğradığı, kafasına ve yüzüne darbeler aldığı, dişinin kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. T.C.'nin dudaklarına dikiş atıldığı ve hastanede boş yatak olmadığı için tekrar tutukevine getirilerek karantina bölümüne yatırıldığı ifade edildi.Avukatlar, mahkemeden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un önceden sabıkası olmadığı, ABD vatandaşı olduğu ve kaldığı yerin güvenli olmadığı gerekçesiyle ABD’de bulunan teyzesi ve amcasının yanında gözetim altında tutulması talebinde bulundu. Daha önce, Boston’da yakalandığında Connecticut Manson Gençlik Enstitüsü adlı tutukevine konulan T.C.'nin burasının güvenli olmadığı gerekçesiyle ev gözetimine çıkarılması talebi hakim tarafından reddedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/marmaradaki-41lik-deprem-ardindan-uyarilar-pes-pese-geldi-zemini-curuk-ilceler-hangileri-1086050675.html
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Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı: Acil tahliye istendi
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan Timur Cihantimur, Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde üç mahkum tarafından darp edildi. Avukatları, Cihantimur'un acil tahliyesini talep etti.
Timur Cihantimur'un avukatları Victoria Kelleher ve Martin Weinberg tarafından sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde, Timur Cihantimur'un 12 Temmuz’da sevk edildiği New Jersey’nin Newark şehrindeki tutukevinde ciddi bir saldırıya uğradığı belirtildi. 10 sayfalık dilekçede, T.C.'nin ev hapsine çıkarılması için ikinci kez talepte bulunuldu.
'Dudağı patladı, dişi kırıldı'
Dilekçede, T.C.'nin 18 Temmuz’da tutukevinde ortak kullanılan telefon kuyruğunda üç kişinin saldırısına uğradığı, kafasına ve yüzüne darbeler aldığı, dişinin kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. T.C.'nin dudaklarına dikiş atıldığı ve hastanede boş yatak olmadığı için tekrar tutukevine getirilerek karantina bölümüne yatırıldığı ifade edildi.
Avukatlar, mahkemeden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un önceden sabıkası olmadığı, ABD vatandaşı olduğu ve kaldığı yerin güvenli olmadığı gerekçesiyle ABD’de bulunan teyzesi ve amcasının yanında gözetim altında tutulması talebinde bulundu. Daha önce, Boston’da yakalandığında Connecticut Manson Gençlik Enstitüsü adlı tutukevine konulan T.C.'nin burasının güvenli olmadığı gerekçesiyle ev gözetimine çıkarılması talebi hakim tarafından reddedilmişti.