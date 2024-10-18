https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html
Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var
Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Mohamed Mousa, Batı’nın yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T23:06+0300
2024-10-18T23:06+0300
2024-10-18T23:05+0300
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Lübnanlı uzman ve politik ekonomi profesörü Mohamed Mousa, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının bazı noktalarını Sputnik’e değerlendirdi.Mousa, “Rusya Devlet Başkanı'na göre uluslararası sistemin, onlarca ülkeye uluslararası ticari ilişkilerin geleceğini şekillendirme imkanı sağlayacak BRICS şahsında yeni bir güce ihtiyacı var. Bu grup, ekonomik düzeyde G7 ile başa çıksa bile, yalnızca uzun süreli ABD hakimiyeti sonrasında dengeyi sağlamaya çalışıyor” dedi.BRICS’in dünyanın önde gelen enerji ve ekonomi devlerini kapsadığına dikkat çeken uzman, şöyle devam etti:BRICS üyelerinin enerji kaynaklarına ilişkin işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmalarının doların hakimiyetini önemli ölçüde gerileteceğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Batı’nın, yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın artık yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirten uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-bricsin-dunya-ekonomisindeki-payi-artik-g7yi-gecti-1089385975.html
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uzman, lübnan, vladimir putin, brics, ekonomi, yaptırım, g7, batı, abd, dolar, silah, rusya, çin, hindistan, iran, suudi arabistan
uzman, lübnan, vladimir putin, brics, ekonomi, yaptırım, g7, batı, abd, dolar, silah, rusya, çin, hindistan, iran, suudi arabistan
Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var
Lübnanlı uzman Mohamed Mousa, Batı’nın yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirtti.
Lübnanlı uzman ve politik ekonomi profesörü Mohamed Mousa, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının bazı noktalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Mousa, “Rusya Devlet Başkanı'na göre uluslararası sistemin, onlarca ülkeye uluslararası ticari ilişkilerin geleceğini şekillendirme imkanı sağlayacak BRICS şahsında yeni bir güce ihtiyacı var. Bu grup, ekonomik düzeyde G7 ile başa çıksa bile, yalnızca uzun süreli ABD hakimiyeti sonrasında dengeyi sağlamaya çalışıyor” dedi.
BRICS’in dünyanın önde gelen enerji ve ekonomi devlerini kapsadığına dikkat çeken uzman, şöyle devam etti:
Vladimir Putin, ifadeleriyle BRICS'in kimseyle karşı karşıya gelme gibi bir durumu olmadığını, küresel ilişkileri yoğunlaştırmayı ve üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını açıkça belirtiyor. Bununla birlikte, enerji dünyasındaki Rusya, Suudi Arabistan ve İran gibi kilit ülkelerin yanı sıra dünya sahnesinin yeni ekonomik devleri olan Çin ve Hindistan'ı da kapsadığını unutmamak gerekiyor.
BRICS üyelerinin enerji kaynaklarına ilişkin işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmalarının doların hakimiyetini önemli ölçüde gerileteceğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aralarında, özellikle merkez bankaları aracılığıyla ulusal para birimleri alanında işbirliği yapılması, uluslararası ekonomide yeni ufuklar açacaktır. Petrol, gaz ve diğer fosil kaynakların satışı önemli bir faktör; küresel ticaretin yüzde 15-17'sini oluşturuyor ve eğer bunlarla ilgili işlemlerde ulusal para birimleri kullanılırsa bu, doların hakimiyetinde önemli bir düşüşün başlangıcı olacak. Evet, bu onun hemen ortadan kaybolmasına ya da iptal edilmesine yol açmayacak ama büyük zarar görecek.
Batı’nın, yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın artık yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirten uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Batı yaptırımlarının uygulanmasından sonra, ki dünya çapındaki çatışmalarda gerçek bir silah olarak oldukça etkili bir şekilde kullanıldığını belirtemek gerekiyor, dünyanın artık yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var. Ancak ABD için yaptırımları ve doları özellikle Rusya'ya karşı bir baskı aracı olarak kullanmak, kendi ayağına sıkmakla aynı anlama geldi.