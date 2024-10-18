https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html

Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var

Lübnanlı uzman: Dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Mohamed Mousa, Batı’nın yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T23:06+0300

2024-10-18T23:06+0300

2024-10-18T23:05+0300

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Lübnanlı uzman ve politik ekonomi profesörü Mohamed Mousa, BRICS’in önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının bazı noktalarını Sputnik’e değerlendirdi.Mousa, “Rusya Devlet Başkanı'na göre uluslararası sistemin, onlarca ülkeye uluslararası ticari ilişkilerin geleceğini şekillendirme imkanı sağlayacak BRICS şahsında yeni bir güce ihtiyacı var. Bu grup, ekonomik düzeyde G7 ile başa çıksa bile, yalnızca uzun süreli ABD hakimiyeti sonrasında dengeyi sağlamaya çalışıyor” dedi.BRICS’in dünyanın önde gelen enerji ve ekonomi devlerini kapsadığına dikkat çeken uzman, şöyle devam etti:BRICS üyelerinin enerji kaynaklarına ilişkin işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmalarının doların hakimiyetini önemli ölçüde gerileteceğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Batı’nın, yaptırımları etkili bir silah olarak kullandığı koşullarda dünyanın artık yeni bir uluslararası ekonomi politikasına ihtiyacı olduğunu belirten uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/putin-bricsin-dunya-ekonomisindeki-payi-artik-g7yi-gecti-1089385975.html

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uzman, lübnan, vladimir putin, brics, ekonomi, yaptırım, g7, batı, abd, dolar, silah, rusya, çin, hindistan, iran, suudi arabistan