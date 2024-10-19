https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fransa-ortaklarimizi-ukraynayi-natoya-davet-etmeye-iknaya-calisiyoruz-1089415524.html

Fransa: Ortaklarımızı Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeye iknaya çalışıyoruz

Fransa: Ortaklarımızı Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeye iknaya çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Haddad, ülkesinin ortaklarını Ukrayna'yı NATO'ya davet etmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştığını belirtti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T01:26+0300

2024-10-19T01:26+0300

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ukrayna krizi

fransa

haddad

ukrayna

nato

davet

le parisien gazetesi

vladimir zelenskiy

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Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, Parisien gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın ortaklarını Ukrayna'yı zaman kaybetmeden NATO'ya davet etmesi gerektiğine ikna etmek için çaba harcadığını söyledi.Haddad, "Davet ilk aşamadır, siyasi bir sinyaldir, bunu şimdi yapabiliriz, Katılım uzun ve zorlu bir süreç olsa bile ortaklarımızı ikna etmek için çaba harcıyoruz” dedi.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sözde bir ‘zafer planı' sunmuştu. Söz konusu bu belgede beş madde ve üç gizli ekleme yer alıyor. Bilhassa ilk madde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyeliğini içeriyor. Zelenskiy bu planın uygulanmasının 'ortaklara bağlı olduğunu' dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve bunun özel askeri operasyon başlatmasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/zelenskiy-ukraynanin-bati-silahlari-icin-bir-test-alani-haline-gelmesinden-memnun-1089414603.html

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