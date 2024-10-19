https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/karabukte-kar-kalinligi-20-santimetreyi-asti-1089431555.html

Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Sputnik Türkiye

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T13:37+0300

2024-10-19T13:37+0300

2024-10-19T13:37+0300

türkiye

kar yağışı

karabük

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkiinde 2 gün boyunca aralıklarla yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-alarmi-kar-yagisi-beklenen-iller-duyuruldu-1089416663.html

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karabük

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kar yağışı, karabük, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü