https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/karabukte-kar-kalinligi-20-santimetreyi-asti-1089431555.html
Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Sputnik Türkiye
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T13:37+0300
2024-10-19T13:37+0300
2024-10-19T13:37+0300
türkiye
kar yağışı
karabük
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkiinde 2 gün boyunca aralıklarla yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-alarmi-kar-yagisi-beklenen-iller-duyuruldu-1089416663.html
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kar yağışı, karabük, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı, karabük, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkiinde 2 gün boyunca aralıklarla yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.
Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşadı.