https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/son-dakika-deprem-deprem-mi-oldu-en-son-deprem-ne-zaman-nerede-meydana-geldi-afad-19-ekim-son-1089428579.html
Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi
Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi
Sputnik Türkiye
Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Deprem mi oldu son dakika, en son deprem nerede gerçekleşti" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellenen deprem listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul ve İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
2024-10-19T12:46+0300
2024-10-19T12:46+0300
2024-10-19T12:53+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
istanbul depremi
naci görür
fay hattı
doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
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Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi gün içinde deprem meydana gelen bölgelerde sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. "En son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. Türkiye'nin deprem risk haritası birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler olmak üzere ayrılıyor. Deprem riskli birinci bölgede hangi iller var?İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.Deprem riskli ikinci bölgede ikinci bölgede hangi iller yer alıyor?Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Deprem riskli üçüncü bölgede hangi iller bulunuyor?Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasında yer alan İstanbul, İzmir, Bingöl ve diğer kentlerde yaşayanlar "İstanbul'da az önce deprem mi oldu, Bingöl'de deprem mi oldu, son dakika İzmir'de deprem mi oldu" sorgulamalarını sık sık gerçekleştiriyor.19 Ekim'de nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesiAFAD bugün Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.Prof. Dr. Naci Görür 18 ili uyarmıştıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen yıl katıldığı bir programda 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi.18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Görür, bu illerde deprem olması durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizmişti.
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
izmir
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Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi gün içinde deprem meydana gelen bölgelerde sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. "En son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. Türkiye'nin deprem risk haritası birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler olmak üzere ayrılıyor.
Deprem riskli birinci bölgede hangi iller var?
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
Deprem riskli ikinci bölgede ikinci bölgede hangi iller yer alıyor?
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
Deprem riskli üçüncü bölgede hangi iller bulunuyor?
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasında yer alan İstanbul, İzmir, Bingöl ve diğer kentlerde yaşayanlar "İstanbul'da az önce deprem mi oldu, Bingöl'de deprem mi oldu, son dakika İzmir'de deprem mi oldu" sorgulamalarını sık sık gerçekleştiriyor.
19 Ekim'de nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesi
AFAD bugün Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD son depremler
2024-10-19 12:14:56
7.0
ML
1.6
Sivrice (Elazığ)
2024-10-19 12:05:51
8.06
ML
1.2
Merkez (Elazığ)
2024-10-19 11:51:17
7.0
ML
1.6
Tufanbeyli (Adana)
2024-10-19 11:37:23
17.29
ML
1.7
Malazgirt (Muş)
2024-10-19 11:22:43
7.0
ML
1.4
Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-19 11:19:46
7.0
ML
1.2
Kale (Malatya)
2024-10-19 11:01:43
78.05
ML
2.6
Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla)
2024-10-19 10:43:15
7.17
ML
1.6
Kale (Malatya)
2024-10-19 10:41:25
7.0
ML
2.0
Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:41:25
7.0
ML
2.0
Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:28:31
7.0
ML
2.3
Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:26:30
7.0
ML
2.1
Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir)
2024-10-19 10:18:27
6.98
ML
2.7
Merkez (Sivas)
2024-10-19 10:09:22
11.07
ML
1.7
Kale (Malatya)
2024-10-19 10:08:29
11.32
MW
4.8
Akdeniz
Prof. Dr. Naci Görür 18 ili uyarmıştı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen yıl katıldığı bir programda 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi.
18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Görür, bu illerde deprem olması durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizmişti.