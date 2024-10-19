Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:27
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:02
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
20:23
4 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
21:05
3 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
07:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
08:36
1 dk
PUTİN ÖZEL RÖPORTAJ
'Ukrayna'nın Batı yüzünden düştüğü durum sebebiyle birçok devlet BRICS'e katılmak istiyor"
09:00
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:38
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
12:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
16:10
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
16:26
3 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
16:40
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
17:11
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
17:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
18:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/son-dakika-deprem-deprem-mi-oldu-en-son-deprem-ne-zaman-nerede-meydana-geldi-afad-19-ekim-son-1089428579.html
Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi
Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi
Sputnik Türkiye
Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Deprem mi oldu son dakika, en son deprem nerede gerçekleşti" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellenen deprem listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul ve İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
2024-10-19T12:46+0300
2024-10-19T12:53+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
istanbul depremi
naci görür
fay hattı
doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi gün içinde deprem meydana gelen bölgelerde sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. "En son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. Türkiye'nin deprem risk haritası birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler olmak üzere ayrılıyor. Deprem riskli birinci bölgede hangi iller var?İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.Deprem riskli ikinci bölgede ikinci bölgede hangi iller yer alıyor?Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Deprem riskli üçüncü bölgede hangi iller bulunuyor?Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasında yer alan İstanbul, İzmir, Bingöl ve diğer kentlerde yaşayanlar "İstanbul'da az önce deprem mi oldu, Bingöl'de deprem mi oldu, son dakika İzmir'de deprem mi oldu" sorgulamalarını sık sık gerçekleştiriyor.19 Ekim'de nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesiAFAD bugün Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.Prof. Dr. Naci Görür 18 ili uyarmıştıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen yıl katıldığı bir programda 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi.18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Görür, bu illerde deprem olması durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizmişti.
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, az önce son dakika deprem nerede oldu, deprem son dakika, az önce izmir'de deprem mi oldu, son dakika marmara depremi, istanbul depremi, son dakika istanbul'da deprem mi oldu, az önce istanbul'da deprem mi oldu, bingöl deprem, bingöl-karlıova, 7 ve üzeri deprem uyarısı, naci görür deprem açıklaması, naci görür deprem uyarısı, prof. dr. naci görür, sivas, sivas deprem, izmir depremi, son dakika izmir'de deprem mi oldu, en son deprem kaç büyüklüğünde, son depremler, afad ve kandilli son depremler
son dakika deprem, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, az önce son dakika deprem nerede oldu, deprem son dakika, az önce izmir'de deprem mi oldu, son dakika marmara depremi, istanbul depremi, son dakika istanbul'da deprem mi oldu, az önce istanbul'da deprem mi oldu, bingöl deprem, bingöl-karlıova, 7 ve üzeri deprem uyarısı, naci görür deprem açıklaması, naci görür deprem uyarısı, prof. dr. naci görür, sivas, sivas deprem, izmir depremi, son dakika izmir'de deprem mi oldu, en son deprem kaç büyüklüğünde, son depremler, afad ve kandilli son depremler

Son dakika deprem: Deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, nerede meydana geldi? AFAD 19 Ekim son depremler listesi

12:46 19.10.2024 (güncellendi: 12:53 19.10.2024)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AA
Abone ol
Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Deprem mi oldu son dakika, en son deprem nerede gerçekleşti" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellenen deprem listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul ve İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
Son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi gün içinde deprem meydana gelen bölgelerde sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor. "En son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu" sorularının yanıtları için son depremler listesi kontrol ediliyor. Türkiye'nin deprem risk haritası birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler olmak üzere ayrılıyor.

Deprem riskli birinci bölgede hangi iller var?

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Deprem riskli ikinci bölgede ikinci bölgede hangi iller yer alıyor?

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Deprem riskli üçüncü bölgede hangi iller bulunuyor?

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
AFAD tarafından yayımlanan Türkiye deprem risk haritasında yer alan İstanbul, İzmir, Bingöl ve diğer kentlerde yaşayanlar "İstanbul'da az önce deprem mi oldu, Bingöl'de deprem mi oldu, son dakika İzmir'de deprem mi oldu" sorgulamalarını sık sık gerçekleştiriyor.

19 Ekim'de nerede deprem oldu? AFAD son depremler listesi

AFAD bugün Akdeniz, Malatya ve Afyonkarahisar'daki depremleri duyurdu. Son olarak Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.08'de meydana gelen depremin 11.32 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD son depremler

2024-10-19 12:14:56

7.0

ML

1.6

Sivrice (Elazığ)

2024-10-19 12:05:51

8.06

ML

1.2

Merkez (Elazığ)

2024-10-19 11:51:17

7.0

ML

1.6

Tufanbeyli (Adana)

2024-10-19 11:37:23

17.29

ML

1.7

Malazgirt (Muş)

2024-10-19 11:22:43

7.0

ML

1.4

Yeşilyurt (Malatya)

2024-10-19 11:19:46

7.0

ML

1.2

Kale (Malatya)

2024-10-19 11:01:43

78.05

ML

2.6

Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla)

2024-10-19 10:43:15

7.17

ML

1.6

Kale (Malatya)

2024-10-19 10:41:25

7.0

ML

2.0

Merkez (Sivas)

2024-10-19 10:41:25

7.0

ML

2.0

Merkez (Sivas)

2024-10-19 10:28:31

7.0

ML

2.3

Merkez (Sivas)

2024-10-19 10:26:30

7.0

ML

2.1

Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir)

2024-10-19 10:18:27

6.98

ML

2.7

Merkez (Sivas)

2024-10-19 10:09:22

11.07

ML

1.7

Kale (Malatya)

2024-10-19 10:08:29

11.32

MW

4.8

Akdeniz

Prof. Dr. Naci Görür 18 ili uyarmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen yıl katıldığı bir programda 18 ili uyarıp "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" dedi.
18 il arasında yer alan Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari için önemli uyarılarda bulunan Görür, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Görür, bu illerde deprem olması durumunda zarar ve kayıpların anormal derecede fazla olacağının altını çizmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала