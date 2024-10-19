https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/istanbulda-yarin-bu-yollara-dikkat-hangi-yollar-trafige-kapatiliyor-alternatif-yol-guzergahlari-1089439352.html

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?

Sputnik Türkiye

Uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları kapsamında İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T16:11+0300

2024-10-19T16:11+0300

2024-10-19T16:11+0300

yaşam

istanbul

fransa bisiklet turu

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

kapalı yollar

alternatif

araç

trafik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101632/29/1016322945_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_99209b88f33985099187977a7ec0ae99.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 06.00'dan 14.00'e kadar bu yollar kapalıBisiklet yarışı dolayısıyla yarın saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Vatandaşlara buna karşılık Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi.Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu.Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.Vatan Caddesi ve çıkan yollar da kapatılıyorBayram etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile buna çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.Bugün saat 22.00'den itibaren yarınki prova sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile bunun yan yolları üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bisiklet-tutkunlari-hafta-sonu-istanbulda-bulusacak-1089302556.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, fransa bisiklet turu, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, kapalı yollar, alternatif, araç, trafik