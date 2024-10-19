İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:45
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
PUTIN KONUŞUYOR
'NATO bugün Ukraynalıların eliyle, insanlara acımayarak savaşıyor'
16:00
113 dk
YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin korkunç şeması
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
EKSEN ÖZEL
Yahya Sinvar'ın ölümü
19:27
25 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:02
13 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
20:23
4 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
21:05
3 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
07:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
08:36
1 dk
PUTİN ÖZEL RÖPORTAJ
'Ukrayna'nın Batı yüzünden düştüğü durum sebebiyle birçok devlet BRICS'e katılmak istiyor"
09:00
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:38
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
12:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
16:11
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
16:28
3 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
16:41
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
17:11
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
17:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
18:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/istanbulda-yarin-bu-yollara-dikkat-hangi-yollar-trafige-kapatiliyor-alternatif-yol-guzergahlari-1089439352.html
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?
Sputnik Türkiye
Uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları kapsamında İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T16:11+0300
2024-10-19T16:11+0300
yaşam
istanbul
fransa bisiklet turu
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
kapalı yollar
alternatif
araç
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101632/29/1016322945_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_99209b88f33985099187977a7ec0ae99.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 06.00'dan 14.00'e kadar bu yollar kapalıBisiklet yarışı dolayısıyla yarın saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Vatandaşlara buna karşılık Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi.Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu.Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.Vatan Caddesi ve çıkan yollar da kapatılıyorBayram etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile buna çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.Bugün saat 22.00'den itibaren yarınki prova sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile bunun yan yolları üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bisiklet-tutkunlari-hafta-sonu-istanbulda-bulusacak-1089302556.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101632/29/1016322945_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_e6c2f3ea6946f0b9864c1875f105bf76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, fransa bisiklet turu, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, kapalı yollar, alternatif, araç, trafik
istanbul, fransa bisiklet turu, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, kapalı yollar, alternatif, araç, trafik

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat: Hangi yollar trafiğe kapatılıyor? Alternatif yol güzergahları hangileri?

16:11 19.10.2024
© AApolis aracı
polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© AA
Abone ol
Uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları kapsamında İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 06.00'dan 14.00'e kadar bu yollar kapalı

Bisiklet yarışı dolayısıyla yarın saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi."
Vatandaşlara buna karşılık Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi.
Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu.
Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.

Vatan Caddesi ve çıkan yollar da kapatılıyor

Bayram etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile buna çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
Bugün saat 22.00'den itibaren yarınki prova sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile bunun yan yolları üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.
bisiklet yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
SPOR
Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak: Trafiğe kapatılacak yollara dikkat
16 Ekim, 16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала