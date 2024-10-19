https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-tekrar-multeci-kampina-saldirdi-21i-kadin-ve-cocuk-33-kisi-oldu-en-az-85-kisi-yaralandi--1089419271.html

İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı

İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T09:15+0300

2024-10-19T09:15+0300

2024-10-19T09:15+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

gazze

gazze ablukası

soykırım

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İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/abdye-irandan-yanit-israilin-nasil-ve-ne-zaman-saldiracagi-konusunda-bilgisi-olan-herkes-sorumlu-1089416013.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze ablukası, soykırım