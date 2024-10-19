https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-tekrar-multeci-kampina-saldirdi-21i-kadin-ve-cocuk-33-kisi-oldu-en-az-85-kisi-yaralandi--1089419271.html
İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı
İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T09:15+0300
2024-10-19T09:15+0300
2024-10-19T09:15+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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gazze ablukası
soykırım
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İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/abdye-irandan-yanit-israilin-nasil-ve-ne-zaman-saldiracagi-konusunda-bilgisi-olan-herkes-sorumlu-1089416013.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze ablukası, soykırım
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze ablukası, soykırım
İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı
İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.