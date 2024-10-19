https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/abdye-irandan-yanit-israilin-nasil-ve-ne-zaman-saldiracagi-konusunda-bilgisi-olan-herkes-sorumlu-1089416013.html

ABD'ye İran'dan yanıt: 'İsrail'in nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan herkes sorumlu tutulmalıdır'

ABD'ye İran'dan yanıt: 'İsrail'in nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan herkes sorumlu tutulmalıdır'

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a saldırı planı hakkında bilgisi olduğunu açıklayan Biden'a İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İmkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T03:44+0300

2024-10-19T03:44+0300

2024-10-19T03:46+0300

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abd

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan ABD'yi, buna destek vermesi halinde İran'da meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutacaklarını belirtti.Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/biden-israilin-irana-nasil-ve-ne-zaman-karsilik-verecegini-anladigini-soyledi-1089415885.html

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iran, abbas arakçi, abd, joe biden, israil, misilleme