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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahunun-evine-ihali-saldiri-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-1089425268.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T11:31+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki Sezariye kasabasında bulunan ev çevresine bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Sözcüsü, olay sırasında Netanyahu'nun evde olmadığını ve saldırı sonrası ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan bir drone’un fırlatıldığını ve bir binaya çarptığını açıklamıştı.Ordu ayrıca İsrail topraklarına giren iki drone’un daha engellendiğini belirtti. İsrail ambulans servisi ve polis, Sezariye’de patlama seslerinin duyulduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını doğruladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-tekrar-multeci-kampina-saldirdi-21i-kadin-ve-cocuk-33-kisi-oldu-en-az-85-kisi-yaralandi--1089419271.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, lübnan, hamas, hamas hareketi, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, iha, insansız hava aracı (iha)
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, lübnan, hamas, hamas hareketi, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, iha, insansız hava aracı (iha)

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu

11:31 19.10.2024 (güncellendi: 11:40 19.10.2024)
© Mostafa AlkharoufNetanyahu evi
Netanyahu evi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© Mostafa Alkharouf
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki Sezariye kasabasında bulunan ev çevresine bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Sözcüsü, olay sırasında Netanyahu'nun evde olmadığını ve saldırı sonrası ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı.
İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan bir drone’un fırlatıldığını ve bir binaya çarptığını açıklamıştı.
Ordu ayrıca İsrail topraklarına giren iki drone’un daha engellendiğini belirtti. İsrail ambulans servisi ve polis, Sezariye’de patlama seslerinin duyulduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını doğruladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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İsrail tekrar mülteci kampına saldırdı: 21’i kadın ve çocuk 33 kişi öldü, en az 85 kişi yaralandı
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