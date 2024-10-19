https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahunun-evine-ihali-saldiri-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-1089425268.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T11:31+0300

2024-10-19T11:31+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

israil

israil savunma bakanlığı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki Sezariye kasabasında bulunan ev çevresine bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Sözcüsü, olay sırasında Netanyahu'nun evde olmadığını ve saldırı sonrası ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan bir drone’un fırlatıldığını ve bir binaya çarptığını açıklamıştı.Ordu ayrıca İsrail topraklarına giren iki drone’un daha engellendiğini belirtti. İsrail ambulans servisi ve polis, Sezariye’de patlama seslerinin duyulduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını doğruladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-tekrar-multeci-kampina-saldirdi-21i-kadin-ve-cocuk-33-kisi-oldu-en-az-85-kisi-yaralandi--1089419271.html

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