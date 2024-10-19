https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-basbakani-netanyahunun-evine-ihali-saldiri-bolgede-patlama-sesleri-duyuldu-1089425268.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T11:31+0300
2024-10-19T11:31+0300
2024-10-19T11:40+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
lübnan
hamas
hamas hareketi
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089425003_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4b2826847f10207895d6890fa6145569.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki Sezariye kasabasında bulunan ev çevresine bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Sözcüsü, olay sırasında Netanyahu'nun evde olmadığını ve saldırı sonrası ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan bir drone’un fırlatıldığını ve bir binaya çarptığını açıklamıştı.Ordu ayrıca İsrail topraklarına giren iki drone’un daha engellendiğini belirtti. İsrail ambulans servisi ve polis, Sezariye’de patlama seslerinin duyulduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını doğruladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/israil-tekrar-multeci-kampina-saldirdi-21i-kadin-ve-cocuk-33-kisi-oldu-en-az-85-kisi-yaralandi--1089419271.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089425003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_012fd6f3c99fde4606f3e9a3d62975a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, lübnan, hamas, hamas hareketi, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, iha, insansız hava aracı (iha)
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, lübnan, hamas, hamas hareketi, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, iha, insansız hava aracı (iha)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı: Bölgede patlama sesleri duyuldu
11:31 19.10.2024 (güncellendi: 11:40 19.10.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine İHA'lı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuzey İsrail’deki Sezariye kasabasında bulunan ev çevresine bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Sözcüsü, olay sırasında Netanyahu'nun evde olmadığını ve saldırı sonrası ölü veya yaralının bulunmadığını açıkladı.
İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan bir drone’un fırlatıldığını ve bir binaya çarptığını açıklamıştı.
Ordu ayrıca İsrail topraklarına giren iki drone’un daha engellendiğini belirtti. İsrail ambulans servisi ve polis, Sezariye’de patlama seslerinin duyulduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını doğruladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.