https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/iran-disisleri-bakani-arakci-sinvarin-olumu-hamasi-durdurmayacak-1089449399.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sinvar'ın ölümü Hamas'ı durdurmayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sinvar'ın ölümü Hamas'ı durdurmayacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın öldürülmesinin hareketi durdurmayacağını ifade etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T22:17+0300
2024-10-19T22:17+0300
2024-10-19T22:16+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NTV televizyonuna verdiği röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin Hamas hareketinin faaliyetlerini durdurmak için bir neden olmayacağını söyledi.Sinvar'ın ölümünün Hamas'ın faaliyetlerini durdurmayacağını, aksine hareketin kararlılığını ve Filistin gençliğinin motivasyonunu güçlendireceğini belirten Arakçi, “İsrail, ABD'nin yardımı olmadan varlığını sürdüremez, ABD olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan tüm silahlar ABD'den gidiyor. Washington gerçek bir siyasi iradeye sahip olsaydı saldırıları engelleyebilir ve İsrail'i durdurabilirdi. Bizim için ABD Siyonistlerin müttefikidir. Eğer bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkarsa ABD de bu savaşın içine çekilir; biz bunu istemiyoruz. Savaş Körfez ülkelerine de sıçrayabilir ve yine de diplomasi şansı olduğunu söyleyebilirim. Siyonist rejimde her şey tek bir kişinin iradesine bırakılamaz” dedi.Arakçi ayrıca, Suriye dahil bölgedeki birçok ülkede çatışma riskinin bulunduğunu vurguladı.CNN'in daha önce Hamas siyasi büro başkanının otopsisini yapan patolog Hen Kugel'e dayandırarak, Sinvar'ın başından aldığı kurşun yarası sonucu öldüğünü aktarmıştı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Anna Ukolova, Sputnik’e demecinde Sinvar'ın tank ateşi sonucu öldürüldüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/iran-dini-lideri-hamaneyden-yahya-sinvar-taziyesi-hamas-yasiyor-ve-yasamayadevamedecek-1089441169.html
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abbas arakçi, iran, hamas, yahya sinvar, israil, filistin, abd, siyonist, washington, körfez, suriye, savaş
abbas arakçi, iran, hamas, yahya sinvar, israil, filistin, abd, siyonist, washington, körfez, suriye, savaş
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Sinvar'ın ölümü Hamas'ı durdurmayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın öldürülmesinin hareketi durdurmayacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NTV televizyonuna verdiği röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin Hamas hareketinin faaliyetlerini durdurmak için bir neden olmayacağını söyledi.
Sinvar'ın ölümünün Hamas'ın faaliyetlerini durdurmayacağını, aksine hareketin kararlılığını ve Filistin gençliğinin motivasyonunu güçlendireceğini belirten Arakçi, “İsrail, ABD'nin yardımı olmadan varlığını sürdüremez, ABD olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan tüm silahlar ABD'den gidiyor. Washington gerçek bir siyasi iradeye sahip olsaydı saldırıları engelleyebilir ve İsrail'i durdurabilirdi. Bizim için ABD Siyonistlerin müttefikidir. Eğer bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkarsa ABD de bu savaşın içine çekilir; biz bunu istemiyoruz. Savaş Körfez ülkelerine de sıçrayabilir ve yine de diplomasi şansı olduğunu söyleyebilirim. Siyonist rejimde her şey tek bir kişinin iradesine bırakılamaz” dedi.
Arakçi ayrıca, Suriye dahil bölgedeki birçok ülkede çatışma riskinin bulunduğunu vurguladı.
CNN'in daha önce Hamas siyasi büro başkanının otopsisini yapan patolog Hen Kugel'e dayandırarak, Sinvar'ın başından aldığı kurşun yarası sonucu öldüğünü aktarmıştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Anna Ukolova, Sputnik’e demecinde Sinvar'ın tank ateşi sonucu öldürüldüğünü söylemişti.