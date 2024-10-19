https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/iran-dini-lideri-hamaneyden-yahya-sinvar-taziyesi-hamas-yasiyor-ve-yasamayadevamedecek-1089441169.html

İran dini lideri Hamaney'den Yahya Sinvar taziyesi: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'

İran dini lideri Hamaney'den Yahya Sinvar taziyesi: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı taziye mesajında, Hamas... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T16:27+0300

2024-10-19T16:27+0300

2024-10-19T16:27+0300

israil- filistin çatışması

iran

ayetullah ali hamaney

yahya sinvar

ismail haniye

hamas

israil

filistin

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Hamaney yayımladığı mesajında Sinvar’dan övgüyle bahsederek şu cümleleri kullandı:'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'"Her zaman olduğu gibi Allah'ın yardımı ve rehberliğiyle samimi mücahitlerin ve savaşçıların yanında olacağız" diyen Hamaney, Sinvar'ın kaybının Direniş Cephesi için acı verici olduğunu dile getirdi.Direniş Cephesi'nin Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Abdülaziz Rantisi ve İsmail Haniye gibi önemli şahsiyetlerin şehadetlerinin ardından ilerlemesinin durmadığını vurgulayan Hamaney, "Aynı şekilde, Sinvar'ın şehadetiyle de en ufak bir aksama olmayacak, Allah'ın izniyle. Hamas hayattadır ve hayatta kalacaktır" dedi.Hamaney açıklaması, "Kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadetinden dolayı ailesini, silah arkadaşlarını ve Allah yolunda cihada gönül veren herkesi tebrik ediyor, bu kaybımızdan dolayı başsağlığı diliyorum" cümleleriyle sonlandırdı.

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iran, ayetullah ali hamaney, yahya sinvar, ismail haniye, hamas, israil, filistin