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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/iran-dini-lideri-hamaneyden-yahya-sinvar-taziyesi-hamas-yasiyor-ve-yasamayadevamedecek-1089441169.html
İran dini lideri Hamaney'den Yahya Sinvar taziyesi: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'
İran dini lideri Hamaney'den Yahya Sinvar taziyesi: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı taziye mesajında, Hamas... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T16:27+0300
2024-10-19T16:27+0300
israil- filistin çatışması
iran
ayetullah ali hamaney
yahya sinvar
ismail haniye
hamas
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Hamaney yayımladığı mesajında Sinvar’dan övgüyle bahsederek şu cümleleri kullandı:'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'"Her zaman olduğu gibi Allah'ın yardımı ve rehberliğiyle samimi mücahitlerin ve savaşçıların yanında olacağız" diyen Hamaney, Sinvar'ın kaybının Direniş Cephesi için acı verici olduğunu dile getirdi.Direniş Cephesi'nin Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Abdülaziz Rantisi ve İsmail Haniye gibi önemli şahsiyetlerin şehadetlerinin ardından ilerlemesinin durmadığını vurgulayan Hamaney, "Aynı şekilde, Sinvar'ın şehadetiyle de en ufak bir aksama olmayacak, Allah'ın izniyle. Hamas hayattadır ve hayatta kalacaktır" dedi.Hamaney açıklaması, "Kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadetinden dolayı ailesini, silah arkadaşlarını ve Allah yolunda cihada gönül veren herkesi tebrik ediyor, bu kaybımızdan dolayı başsağlığı diliyorum" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/pentagon-iran-vurgusu-yaparak-dogruladi-thaad-fuze-savunma-sistemi-israile-ulasti-1089258985.html
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iran, ayetullah ali hamaney, yahya sinvar, ismail haniye, hamas, israil, filistin
iran, ayetullah ali hamaney, yahya sinvar, ismail haniye, hamas, israil, filistin

İran dini lideri Hamaney'den Yahya Sinvar taziyesi: 'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'

16:27 19.10.2024
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
© İHA
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı taziye mesajında, Hamas yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Hamaney yayımladığı mesajında Sinvar’dan övgüyle bahsederek şu cümleleri kullandı:
Kahraman mücahit Komutan Yahya Sinvar şehit yoldaşlarının arasına katıldı. O, direniş ve mücadelenin parlayan bir timsaliydi. Zalim ve haddi aşan düşmana karşı sarsılmaz bir kararlılıkla durdu, feraseti ve cesaretiyle onlara darbe vurdu. Bu bölgenin tarihinin bir parçası olarak hatırlanacak olan 7 Ekim'de Siyonist rejime onarılamaz bir darbe vurdu. Ve sonra onur ve gururla şehitler diyarına yükseldi. Onun gibi hayatını gaspçı, zalim düşmana karşı savaşa adamış biri için şehitlikten daha azı layık olmayan bir kader olurdu.

'Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek'

"Her zaman olduğu gibi Allah'ın yardımı ve rehberliğiyle samimi mücahitlerin ve savaşçıların yanında olacağız" diyen Hamaney, Sinvar'ın kaybının Direniş Cephesi için acı verici olduğunu dile getirdi.
Direniş Cephesi'nin Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Abdülaziz Rantisi ve İsmail Haniye gibi önemli şahsiyetlerin şehadetlerinin ardından ilerlemesinin durmadığını vurgulayan Hamaney, "Aynı şekilde, Sinvar'ın şehadetiyle de en ufak bir aksama olmayacak, Allah'ın izniyle. Hamas hayattadır ve hayatta kalacaktır" dedi.
Hamaney açıklaması, "Kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadetinden dolayı ailesini, silah arkadaşlarını ve Allah yolunda cihada gönül veren herkesi tebrik ediyor, bu kaybımızdan dolayı başsağlığı diliyorum" cümleleriyle sonlandırdı.
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