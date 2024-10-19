https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/ikby-basbakani-barzani-pkk-halkimizdan-harac-aliyor-halkimiza-sorun-cikariyor-ve-genclerimizi-1089427853.html
Barzani: PKK halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor
Barzani: PKK halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor
Sputnik Türkiye
Mesrur Barzani verdiği röportajda Türkiye'nin operasyonlarının IKBY'ye yönelik değil PKK'ya yönelik olduğunu ve PKK'nın bölgeye de zarar verdiğini açıkladı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T12:38+0300
2024-10-19T12:38+0300
2024-10-19T12:40+0300
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı mücadele ettiğini, bu savaşın IKBY’ye 'yönelik olmadığını' belirtti. Barzani, PKK’nın IKBY’de halktan haraç topladığını ve gençleri kaçırdığını da vurguladı.Erbil merkezli K24 televizyon kanalına konuşan Barzani, Türkiye’nin PKK’nın Irak’taki varlığına yönelik operasyonlarına değindi. “Türkiye, PKK’ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK’nın varlığı bu çatışmaların sebebidir,” ifadelerini kullanan Barzani, PKK’nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi.'PKK bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor'Barzani, PKK’nın IKBY yönetimini tanımadığını, halkın köylerine ve tarlalarına gitmesine izin vermediğini belirterek, örgütün bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığını ve halkı zor durumda bıraktığını ifade etti. Barzani, “PKK halkımızdan haraç topluyor, sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu durum tek yönlü bir mesele değil, çok derin bir sorundur. Hükümet olarak çatışmaların yayılmasını önledik. PKK’ya kalsa, savaşı Duhok ve Zaho gibi şehirlerimize taşırdı,” dedi.Peşmergenin, PKK’nın ilerleyişini durdurmak için bir savunma hattı oluşturduğunu belirten Barzani, savaşın devam etmesi nedeniyle yüzlerce köyde hizmetlerin aksadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/hakan-fidan-iran-disisleri-bakani-ile-bulustu-iki-ulkede-terorden-cok-cekmistir-1089426902.html
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mesrur barzani, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), neçirvan barzani, mesud barzani, pkk, ypg/pkk, suriye, irak
mesrur barzani, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), neçirvan barzani, mesud barzani, pkk, ypg/pkk, suriye, irak
Barzani: PKK halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor
12:38 19.10.2024 (güncellendi: 12:40 19.10.2024)
Mesrur Barzani verdiği röportajda Türkiye'nin operasyonlarının IKBY'ye yönelik değil PKK'ya yönelik olduğunu ve PKK'nın bölgeye de zarar verdiğini açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı mücadele ettiğini, bu savaşın IKBY’ye 'yönelik olmadığını' belirtti. Barzani, PKK’nın IKBY’de halktan haraç topladığını ve gençleri kaçırdığını da vurguladı.
Erbil merkezli K24 televizyon kanalına konuşan Barzani, Türkiye’nin PKK’nın Irak’taki varlığına yönelik operasyonlarına değindi. “Türkiye, PKK’ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK’nın varlığı bu çatışmaların sebebidir,” ifadelerini kullanan Barzani, PKK’nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi.
'PKK bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor'
Barzani, PKK’nın IKBY yönetimini tanımadığını, halkın köylerine ve tarlalarına gitmesine izin vermediğini belirterek, örgütün bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığını ve halkı zor durumda bıraktığını ifade etti.
Barzani, “PKK halkımızdan haraç topluyor, sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu durum tek yönlü bir mesele değil, çok derin bir sorundur. Hükümet olarak çatışmaların yayılmasını önledik. PKK’ya kalsa, savaşı Duhok ve Zaho gibi şehirlerimize taşırdı,” dedi.
Peşmergenin, PKK’nın ilerleyişini durdurmak için bir savunma hattı oluşturduğunu belirten Barzani, savaşın devam etmesi nedeniyle yüzlerce köyde hizmetlerin aksadığını da sözlerine ekledi.