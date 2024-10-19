Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile buluştu: 'İki ülkede terörden çok çekti, beraber çalışacağız'
12:08 19.10.2024 (güncellendi: 12:24 19.10.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları:
PKK dahil olmak üzere iki ülke terörden çok çekti ve biz teröre karşı beraber çalışmalıyız. Bu konuyu ele almaya devam edeceğiz.
Nükleerin barışçıl kullanımına karşı değiliz. İran ile bu konu hakkında da görüştük.
Netanyahu, İran'ı bu savaşa çekmeye çalışıyor. İran'ın hareketleri meşru müdafaadır. İsrail eylemlerini son vermek zorundadır. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı.
Biz Türkiye olarak bölgede savaş istemiyoruz. Gazze'de acil ateşkes yapılmalı, İran ve Lübnan'a saldırılarını durdurmalıdır.
Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. Biz de bölgesel çalışmalarımızı arttıracağız.
2 Ekim'den bu yana Gazze'ye insani yardım dahi giremiyor. Biz de Hamas Bürosu ile bunu nasıl başarabiliriz diye konuştuk.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin sözlerinden öne çıkanlar:
3+3 formatı çerçevesinde verimli görüşmeler düzenledik. Katılımcılar barışın sağlanmasını teyit ettiler.
Fidan ile birlikte sınır güvenliği, kaçakçılık, çevre sorunları, enerji sorunları, ulaştırma, sınır ticareti ve nükleer enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması gibi daha birçok konuyu ele aldık.
2025 yılı, İran ve Türkiye kültür yılı olarak kutlanacak ve programlarımızı da ona göre yapacağız.
Gazze ve Lübnan'daki Siyonist rejimin katliamlarını ve aktivitelerini konuştuk. İsrail'in durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Bölgede siyonistler dışında hiçbir kimse savaşın yayılmasını istemez fakat biz yine de her senaryoya hazırız.
İsrail, dünya barışına en büyük tehdittir.