Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile buluştu: 'İki ülkede terörden çok çekti, beraber çalışacağız'

PKK dahil olmak üzere iki ülke terörden çok çekti ve biz teröre karşı beraber çalışmalıyız. Bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. PKK dahil olmak üzere iki ülke terörden çok çekti ve biz teröre karşı beraber çalışmalıyız. Bu konuyu ele almaya devam edeceğiz.

Nükleerin barışçıl kullanımına karşı değiliz. İran ile bu konu hakkında da görüştük. Nükleerin barışçıl kullanımına karşı değiliz. İran ile bu konu hakkında da görüştük.

Netanyahu, İran'ı bu savaşa çekmeye çalışıyor. İran'ın hareketleri meşru müdafaadır. İsrail eylemlerini son vermek zorundadır. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Netanyahu, İran'ı bu savaşa çekmeye çalışıyor. İran'ın hareketleri meşru müdafaadır. İsrail eylemlerini son vermek zorundadır. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı.

Biz Türkiye olarak bölgede savaş istemiyoruz. Gazze'de acil ateşkes yapılmalı, İran ve Lübnan'a saldırılarını durdurmalıdır. Biz Türkiye olarak bölgede savaş istemiyoruz. Gazze'de acil ateşkes yapılmalı, İran ve Lübnan'a saldırılarını durdurmalıdır.

Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. Biz de bölgesel çalışmalarımızı arttıracağız. Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. Biz de bölgesel çalışmalarımızı arttıracağız.