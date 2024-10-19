https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/g7-savunma-bakanlari-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelir-ukraynaya-yardimda-kullanilacak-1089448235.html
G7 savunma bakanları: Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya yardımda kullanılacak
G7 savunma bakanları: Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya yardımda kullanılacak
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin savunma bakanları, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacağını açıkladı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T20:47+0300
2024-10-19T20:47+0300
2024-10-19T20:46+0300
dünya
g7
italya
napoli
puglia
bakanlar
toplantı
sonuç bildirgesi
dondurulmuş rus varlıkları
ukrayna
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İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G7 ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından yayınlanan bildiride, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin, G7 üyelerinin hukuk sistemlerine uygun olarak askeri yardım ve yeniden inşa dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacağı belirtildi.Bildiride, “G7 liderlerinin Puglia zirvesinin ardından yayınlanan sonuç bildirisi uyarınca, AB'de ve diğer yetki alanlarında bulunan hareketsiz Rus egemenlik varlıklarından elde edilecek gelirler, G7 üyesi ülkelerin ilgili hukuk sistemlerine uygun olarak kısa ve uzun vadede askeri, bütçesel ve yeniden yapılanma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce defalarca Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etmişti. Lavrov'a göre Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/lubnanli-uzman-dunyanin-yeni-bir-uluslararasi-ekonomi-politikasina-ihtiyaci-var-1089413335.html
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g7, italya, napoli, puglia, bakanlar, toplantı, sonuç bildirgesi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, yardım, avrupa birliği, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, belçika
g7, italya, napoli, puglia, bakanlar, toplantı, sonuç bildirgesi, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, yardım, avrupa birliği, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, belçika
G7 savunma bakanları: Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya yardımda kullanılacak
G7 ülkelerinin savunma bakanları, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacağını açıkladı.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G7 ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından yayınlanan bildiride, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin, G7 üyelerinin hukuk sistemlerine uygun olarak askeri yardım ve yeniden inşa dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacağı belirtildi.
Bildiride, “G7 liderlerinin Puglia zirvesinin ardından yayınlanan sonuç bildirisi uyarınca, AB'de ve diğer yetki alanlarında bulunan hareketsiz Rus egemenlik varlıklarından elde edilecek gelirler, G7 üyesi ülkelerin ilgili hukuk sistemlerine uygun olarak kısa ve uzun vadede askeri, bütçesel ve yeniden yapılanma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce defalarca Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etmişti. Lavrov'a göre Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.