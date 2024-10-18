https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/mourinho-istedi-fenerbahce-harekete-gecti-1-milyar-euroluk-transfer-detayi--1089367854.html
Mourinho istedi, Fenerbahçe harekete geçti: 1 milyar euroluk transfer detayı
Mourinho istedi, Fenerbahçe harekete geçti: 1 milyar euroluk transfer detayı
Sputnik Türkiye
İspanyol devi Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılsa da transfer gerçekleşmemişti. Barcelona'nın gelecek... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T08:29+0300
2024-10-18T08:29+0300
2024-10-18T08:29+0300
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barcelona futbol kulübü (fcb)
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fenerbahçe spor kulübü
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İspanyol spor gazetesi Diario AS'ın haberine göre, Fenerbahçe, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati'yi Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücum hattında takviyeye ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu raporu doğrultusunda bu transfer için yeniden girişimlere başladı.Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun, oyuncunun menajeriyle görüşme yaparak, Fati’yi 6 aylığına kiralama planını netleştireceği belirtiliyor.Barcelona’nın serbest kalma bedeli 1 milyar euroAnsu Fati, Barcelona ile 2021-2022 sezonunda 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Katalan kulübü, genç yıldızın serbest kalma bedelini tam 1 milyar euro olarak belirlemişti. Bu astronomik bedel, Fati'nin gelecekteki potansiyel transferlerine dair büyük bir güvence olarak görülüyor.Ansu Fati'nin performansıGeçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Ansu Fati, 27 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon ise Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girerek görev aldı. Barcelona’nın kadroda düşünmediği genç yıldızın, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması gündemde.Fenerbahçe’nin Ocak ayı transfer döneminde Ansu Fati’yi kiralık olarak kadrosuna katma isteği, kulüp taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Transferin gerçekleşmesi halinde, genç yıldızın Süper Lig’e yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/galatasarayda-musleranin-alternatifi-icin-arayislar-basladi-bir-arjantinli-gidiyor-bir-arjantinli-1089365207.html
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fenerbahçe, ansu fati, barcelona, kiralama çalışmaları, jose mourinho, serbest kalma bedeli, süper lig transfer
fenerbahçe, ansu fati, barcelona, kiralama çalışmaları, jose mourinho, serbest kalma bedeli, süper lig transfer
Mourinho istedi, Fenerbahçe harekete geçti: 1 milyar euroluk transfer detayı
İspanyol devi Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılsa da transfer gerçekleşmemişti. Barcelona'nın gelecek planlarında yer almayan Fati için, sarı-lacivertliler yeniden kiralama çalışmalarına başladı.
İspanyol spor gazetesi Diario AS'ın haberine göre, Fenerbahçe, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati'yi Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücum hattında takviyeye ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da olumlu raporu doğrultusunda bu transfer için yeniden girişimlere başladı.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun, oyuncunun menajeriyle görüşme yaparak, Fati’yi 6 aylığına kiralama planını netleştireceği belirtiliyor.
Barcelona’nın serbest kalma bedeli 1 milyar euro
Ansu Fati, Barcelona ile 2021-2022 sezonunda 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Katalan kulübü, genç yıldızın serbest kalma bedelini tam 1 milyar euro olarak belirlemişti. Bu astronomik bedel, Fati'nin gelecekteki potansiyel transferlerine dair büyük bir güvence olarak görülüyor.
Ansu Fati'nin performansı
Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Ansu Fati, 27 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon ise Barcelona'da sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girerek görev aldı. Barcelona’nın kadroda düşünmediği genç yıldızın, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması gündemde.
Fenerbahçe’nin Ocak ayı transfer döneminde Ansu Fati’yi kiralık olarak kadrosuna katma isteği, kulüp taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Transferin gerçekleşmesi halinde, genç yıldızın Süper Lig’e yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.