https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/eski-esinin-is-yerini-basti-surekli-buraya-gelerek-tehditlerde-ve-hakaretlerde-bulunuyor-1089447740.html
Eski eşinin iş yerini bastı: 'Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor'
Eski eşinin iş yerini bastı: 'Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor'
Sputnik Türkiye
Ankara’da bir kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anlara güvenlik kamerasına yansıdı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T20:52+0300
2024-10-19T20:52+0300
2024-10-19T20:52+0300
türkiye
erkek
kadın
berber
aldatma
boşanma
darp
şiddet
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İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.’nın (37) takıntısı haline geldiği belirtildi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini belirterek yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getirdi.'Sürekli tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor'Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fatura-fis-vermeyen-de-almayan-da-artirimli-ceza-odeyecek-100-bin-liraya-kadar-cikiyor-1089423603.html
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erkek, kadın, berber, aldatma, boşanma, darp, şiddet
erkek, kadın, berber, aldatma, boşanma, darp, şiddet
Eski eşinin iş yerini bastı: 'Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor'
Ankara’da bir kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anlara güvenlik kamerasına yansıdı.
İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.’nın (37) takıntısı haline geldiği belirtildi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini belirterek yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getirdi.
'Sürekli tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor'
Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, şu cümleleri kaydetti:
Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. ‘Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim’ diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum.