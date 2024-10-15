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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/emeklilerden-bayram-ikramiyesi-talebi-1089249374.html
Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi
Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi
Sputnik Türkiye
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:36+0300
2024-10-15T13:36+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
ikramiye
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/2025-asgari-ucreti-icin-kulislerdeki-rakam-ortaya-cikti-emekli-maaslarina-zam-icin-de-varsayimlar-1089234379.html
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emekli, emekli ikramiyesi, ikramiye
emekli, emekli ikramiyesi, ikramiye

Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi

13:36 15.10.2024
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.
Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:
"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."
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