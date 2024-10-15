https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/emeklilerden-bayram-ikramiyesi-talebi-1089249374.html

Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi

Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi

Sputnik Türkiye

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:36+0300

2024-10-15T13:36+0300

2024-10-15T13:36+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

ikramiye

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."

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emekli, emekli ikramiyesi, ikramiye